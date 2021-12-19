Церковный праздник 20 декабря: день памяти святого Амвросия

Солнце скрывается в облака в этот день — стоит ожидать снегопада.

20 декабря православная церковь чтит память святого Амвросия Медиоланского, жившего в 4 веке в Италии и служившего епископом христианской церкви.

История праздника

Амвросий был известным проповедником, прославился талантом сочинять гимны. Он считается одним из четырех великих латинских учителей церкви. Авторитет Амвросия был так силен, что епископ влиял на политику императора Феодосия Великого. Такие отношения церкви и государства стали своего рода прецедентом, определившим их развитие во веки вперед. Биография святого достаточно хорошо известна. Амвросий родился в городе Тревири (ныне это немецкий Трир), в знатной христианской семье. После смерти отца семья Амвросия переселилась в Рим, где он получил образование и стал работать сначала адвокатом, затем советником префекта, а позже сам стал префектом Северной Италии.

В 374 году Амвросий принял крещение, а уже через несколько дней по настоянию местных жителей стал епископом города Медиолана, пожертвовав церкви все свое состояние. Амвросий прославился тем, что дал обет лихорадства, вел скромный и строгий образ жизни. Он также был известен как борец с язычниками. До конца жизни епископ Амвросий пользовался всенародной любовью – не в последнюю очередь благодаря многочисленным чудесам, которые он совершил своей молитвой.

Народные традиции и приметы

В древности от Амвросия начинали готовиться к одному из главных праздников – Рождеству Христову. До Рождества больше никаких больших праздников не было, и этот день подводил символическую границу под праздниками рока.

Ушел плотный и мокрый снег – примета того, что лето будет влажным, с большим количеством осадков, и наоборот.

Солнце расположено в дымке – вьюга будет.

Солнце прячется в облака – следует ожидать снегопада.

Что запрещено делать 20 декабря

В этот день нельзя злословить.

Не стоит встречаться с людьми, которые вам неприятны.

Женщинам в этот день запрещается тяжело работать, шить, вязать и стирать белье.

Девушкам нельзя расчесывать волосы и мыть голову.

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