Церковный праздник 20 февраля: день памяти преподобного Луки Элландского

20 февраля в православном календаре – день памяти преподобного Луки Элландского.

Какой 20 февраля церковный праздник

Византийский святой и монах Лука Элландский. Хотя и не имел священнического сана, был канонизирован православной церковью за то, что в 945 году основал монастырь Осиос-Лукас, а также был целителем, пророком, духовным наставником, выгонял из людей бесов.

Родился Лука Элландский в 896 году в поселке Кастория (Греция). В мире его окрестили Стефан. Родители его были переселенцами, бежавшими с острова Эгина во время нашествия арабов в IX веке. В семье Стефан был третьим из семи детей.

Отец Стефан и мать Ефросинья были простыми земледельцами, а потому мальчик с детства довольно тяжело работал, пас овец, помогал в поле. С детства отличался тихой и спокойной натурой. Никогда не употреблял мясо, молоко, сыр, яйца. Особенно серьезно постился в среду и пятницу, когда до самого заката не употреблял ничего, кроме воды. Святой был не только сдержан в пище, но и охотно делился последним куском хлеба с нуждающимися. Например, однажды он отдал беднякам почти все свое зерно, которое должно было посеять в поле. Поэтому Господь подарил ему огромный урожай.

Когда Стефан был юношей, его отец умер. Парень стал учиться богомыслию и много молиться. Мать юноши Ефросинья не раз видела, как во время молитвы ее сын стоял в небе, а не на земле. Когда ему было 14 лет, в поселок вошли монахи. Юноша сразу решил принять постриг и жить монашеской жизнью. Он ушел с ними тайно от своей матери, а затем поступил в один из монастырей в Афинах. Там же он принял постриг.

Мать его каждую ночь умоляла Бога вернуть ей сына. И Господь услышал молитвы ее. Настоятель того афинского монастыря три ночи подряд видел один и тот же сон, как мать молодого монаха молится о возвращении сына. Игумен позвал Стефана и приказал вернуться домой. Он так и поступил. Но через 4 месяца, получив на этот раз благословение от матери, идет в область под названием Ионица, где находилась усыпальница с телами Космы и Дамиана.

Там Стефан живет в одиночестве, истощая себя тяжелым трудом. Он постился и разводил сад, плоды которого отдавал всем прохожим. Однажды у него остановились двое монахов, путешествовавших в Рим. Они постригли Стефана и нарекли новым именем Лука.

В 917 году на юг Греции напали болгары. Лука и другие сельские жители обнаружили убежище на соседнем острове. Но болгары впоследствии дошли и до островов. Лука же имел дар видеть будущее. Но никто не поверил, что болгары могут напасть и многие тогда погибли. Сам же преподобный и еще несколько человек вплавь добрались до континента и так спаслись. Лука переехал в Коринф, отправился к столбнику в Патрах и жил там 10 лет, служив Богу смиренно и тихо.

Храм Осиос-Лукас, который основал Лука Элландский / commons.wikimedia.org

В 946 году поселился в Стирисе, где основал небольшой храм с садиком. К нему приходило много людей, поэтому впоследствии образовалась целая община. В нее входило три монаха: Панкратий, Григорий и Феодосий. А еще в жизни общины помогала Луке монахиня-сподвижница Кали. Уже в пожилом возрасте Лика начинает строительство большого храма, но к сожалению не доживает до окончания. В 953 году он умирает в возрасте 56 лет.

Сразу после кончины мощи святого начали мироточить. Миро, накапливающееся на поверхности надгробия, собирали паломники. Намастившиеся им получали исцеление от всех болезней. Во второй четверти XIII века правитель Ахеи Годфрид II Виллардуин грабит монастырь и увозит мощи святого Луки. Лишь в 1986 году мощи вернулись в Венецию. Сегодня они находятся в мужском монастыре Осиос-Лукас, откуда их когда-то украли.

Народные традиции на 20 февраля

20 февраля в народе было принято поминать умерших родственников. Шли на кладбище, убирали и украшали могилы, а затем в храме молились о упокоении. А еще существовала традиция печь пироги с луком, яйцом и салом. Часть пирогов обязательно раздавали бедным, а вторую часть уносили на кладбище для умерших. Было принято подавать 20 февраля подаяние. Считалось, чем больше пожертвуешь, тем позже получишь добра.

20 февраля овцы мало едят, следует ожидать потепления / Pexels

Народные приметы 20 февраля

Если 20 февраля облака обладают синим цветом, ожидали потепления.

Облака плывут высоко, будет хорошая погода.

Если куры 20 февраля высоко садятся на насест, морозы сильные придут.

А если овцы мало едят, следует ожидать потепления.

Что запрещено делать 20 февраля