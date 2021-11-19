Церковный праздник 20 ноября: день памяти святого мученика Феодота, в народе — Федотов день

Гололедица на Федота – примета, что такая погода продержится достаточно долго.

20 ноября православная церковь чтит память святого мученика Феодота, который был одним из 30 христиан, пострадавших за веру в 3 веке в Мелитине.

Феодота и его товарищей, открыто исповедовавших христианство, схватили язычники и заставляли отречься от убеждений. Христиане остались устойчивы к убеждениям и угрозам, и их обезглавили.

Народные традиции и приметы

На Федота крестьянки начинали прясть, а перед началом работы обращались к святому с молитвой о помощи в труде, поскольку считали его покровителем женского рукоделия.

В это время на реках и озерах вставал лед. Люди замечали: "Федот лед уводит". Ледостав обычно был долгожданным. Он означал, во-первых, начало подледной рыбалки; во-вторых, что гораздо важнее, начало путешествий по замерзшим рекам. Начинался гололед, и ходить нужно было осторожно. По льду и снегу судили о будущем урожае. Если лед на реках вставал кучами, а на дорогах образовывались снежные кочки — это предвещало, что следующее лето будет хлебным.

УНИАН

Гололедица на Федота – примета, что такая погода продержится достаточно долго.

Обильные снегопады 20 ноября – весной будет сильное половодье.

Снег 20 ноября ложится на влажную землю – рожь хорошо уродит.

Что запрещено делать 20 ноября

Отгоняйте в этот день дурные мысли. Все, о чем в этот день думает беременная – переносится на ребенка. Помыслы должны быть чистыми и добрыми.

Беременной женщине в этот день нельзя перекусывать на ходу, ведь ребенок будет беспокоен.

Женщине, которая ждет рождения ребенка, не стоит лениться и проводить весь день в постели. Если беременная женщина будет много спать и лениться, ребенок будет таким же ленивым.

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