Церковный праздник 20 октября: день памяти преподобного Сергия Печерского, в народе — Сергей Зимний

Солнечная погода на Сергея Зимнего означает, что тепло будет еще три недели.

20 октября православная церковь отмечает память двух святых, носивших имя Сергей — преподобного Сергия Печерского и преподобного Сергия Вологодского. В народе этот день назвали Сергей Зимний, ибо в этот день могли ударить первые морозы.

История праздника

Преподобный Сергий Печерский, жил в 13 веке. Главным его подвигом называют полное отречение от собственной воли и совершенное послушание настоятеля. За это Сергей получил прозвище "Послушный".

Другой святой — Сергей Нуромский, или Вологодский, жил в 14-15 веках. По преданию, он был греком по происхождению и пришел на Русь, чтобы стать учеником Сергия Радонежского, о духовных подвигах которого много слышал. Через некоторое время Сергей с благословения своего настоятеля ушел на север, на реку Нурми, чтобы предаться там уединению. Там ему пришлось пережить бесовские искушения и нападение разбойников, от которых смог спастись чудом молитвы. Постепенно вокруг Сергея начали собираться паломники, и образовалась Нуромская обитель.

Через много лет после своей кончины преподобный Сергий Нуромский явился благочестивому человеку Никифору и велел расчистить свою могилу. Никифор считал это чудо обычным сном и в наказание потерял способность двигаться. Лечение он получил только у гроба святого. Когда могилу Сергея все же привели в порядок, возле нее начали происходить исцеления.

Народные традиции и приметы

Согласно традиции, с самого утра на Сергея Зимнего кормили сначала домашний скот, и только после этого за завтраком собиралась вся семья. Считалось, что тогда животные — от лошади и коровы до кота и собаки — не будут болеть и будут приносить больше пользы.

Также использовался обряд, по которому печь должен был растопить самый младший в семье — тогда тепло и уют останутся в доме на всю зиму.

Пока водоемы не покрылись коркой льда заботливые хозяева спешили опустить на дно озера или реки бочки с засоленными огурцами. Известно, что подо льдом температура воды никогда не опускается ниже + 4С и всегда остается стабильной. Сложно найти лучшие условия для хранения соленых огурцов. Весной бочки доставали из воды и на столе появлялись вкусные просоленные огурцы. Вид у них был такой, как будто их только что сняли с грядки. И на вкус такие огурцы были намного лучше, чем те, что хранились в погребах.

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Снег 20 октября — зима будет ранней.

Солнечная погода на Сергея Зимнего означает, что тепло будет еще три недели.

Бледный месяц — ждите дождя.

Что запрещено делать 20 октября

В этот день хозяйки по поверьям не должны работать с тестом — верили, что выпекания или другие приготовления могут принести несчастье, причем всем родным и близким.

Также сегодня не стоит спорить и конфликтовать, ведь это может плохо закончиться.

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