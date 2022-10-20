Церковный праздник 20 октября – кому молятся верующие

Какой церковный праздник 20 октября – читайте в материале ТСН.ua.
Какой праздник 20 октября в церковном календаре
20 октября чтят память мучеников Сергея и Вакха. Что нам известно об этом дне?
Церковный календарь на 20 октября — день памяти мучеников Сергея и Вакха
В четверг, 20 октября 2022 года, церковь чтит память мучеников Сергея и Вакха.
Они были солдатами Римской империи в III веке и служили офицерами в армии цезаря Галерия Максимиана. Они занимали достаточно высокие посты и были его фаворитами, пока правитель не узнал, что они тайно исповедуют христианство. За это их долго подвергали пыткам. Во время пыток Вакх погиб, а Сергея позже обезглавили.
Церковный календарь на 20 октября: видео
Народные приметы
- Выпал снег – стоит ждать ранней зимы.
- Снег выпал, но на деревьях еще есть листья – зимние дни еще далеко.
- Снег падает на мокрую землю – будет долго лежать.
- Хорошая погода означает, что таковой она будет еще три недели.
Что нельзя делать 20 октября
- Не конфликтуйте и не спорьте.
- Не стоит пить алкогольные напитки и злословить.