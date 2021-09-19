Церковный праздник 20 сентября: преподобного Луки, в народе — Луков день

В этот день в старину смотрели на лук: большое количество шелухи на луковицах предвещало сильные морозы.

20 сентября православные верующие чествуют преподобного Луку Глубокоречинского, который жил в 10 веке в Каппадокии.

История праздника

Святой Лука был родом из города Каппадокии. Он вошел в историю как третий игумен Спасовой обители, прозванной в народе "Глубокие реки". Все жители монастыря вели аскетический образ жизни и придерживались постоянного поста, граничащего с голоданием. Ежедневной заботой монахов было распространение слова Божьего среди людей. Святой Лука отличался от других особой набожностью и справедливостью.

Народные традиции и приметы

По созвучию с именем преподобного в старину стали отмечать в этот день Луков праздник. В это время повсеместно шла уборка репчатого лука, на базарах начинали им торговать. Девушки на Луку заплетали из лука косы и подвешивали их к потолку — для дальнейшего хранения.

Шишки на деревьях закрылись — к дождю

Журавли летят высоко — к холодной осени

Много шелухи на луке — к суровой зиме

Pexels

Что запрещено делать 20 сентября

Давать или занимать деньги и хлеб в Луков день

Девочкам нельзя 20 сентября дарить кукол

Не стоит в этот день идти свататься

Читайте также: День ангела 20 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку