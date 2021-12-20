Церковный праздник 21 декабря: день памяти святой мученицы Анфисы Римской

Если этот день будет морозным, то зима будет хорошей.
21 декабря православная церковь чтит память святой Анфисы Римской, пострадавшей за христианскую веру в 5 веке.
История праздника
Анфиса была женой римского сановника и исповедовала христианство (согласно преданию, ее крестил святитель Амвросий Медиоланский, память которого отмечается накануне). Однажды супруга градоначальника предложила ей принять арианское крещение (арианское учение отрицало единство Бога-отца и Иисуса Христа). Анфиса отказалась и по клевете была сожжена на костре.
Народные традиции и приметы
На Анфисе девушки обычно занимались рукоделием: пряли, ткали, шили, вышили. Делать это желательно было в одиночестве, а если не получалось или не хотелось уединяться, проводили специальные обряды от порчи.
Магическая сила имела и сама вышивка, в которой нередко зашифровывали разного рода символы. Так, ромбы на полотенцах обозначали плодородие; круглые розетки и крестообразные фигуры на одежде предохраняли ее владельца от несчастий. В традиционных узорах вышивки встречаются также изображения солнца, деревьев, птиц, олицетворяющих жизненные силы природы.
- Наши предки в этот день следили за облаками.
- Снегопад сулит дождливое лето.
- Если птицы под крышу прячутся, будет метель.
- Если день морозный и тихий, зима будет снежной и мягкой.
Что запрещено делать 21 декабря
- Считалось плохой приметой не закончить важное дело до этого дня. Особенно плохо не отдавать долги до Дня зимнего солнцестояния.
- Нельзя встречать этот день в грязном доме.
- Нельзя жадничать. Если в этот день вас кто-то попросит, обязательно соглашайтесь
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