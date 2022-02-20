Церковный праздник 21 февраля: день памяти пророка Захария Серповидца

21 февраля в православном календаре – день памяти пророка Захария Серповидца.
Какой 21 февраля церковный праздник
Захария — библейский пророк, относимый к 12 «малым» пророкам Ветхого Завета. Жил и пророчествовал около 520-518 года до Рождества Христова в Иерусалиме, когда на престоле царствовал Дария. Именно он предвещал пришествие и распятие Иисуса: «И будут смотреть на Меня, Кого пронзили, и будут за Ним рыдать, как гласит одиночество, и горько возплачут о Нем, как плачут о первенце».
Родился в древней и известной священнической семье Левия, отец его – Варахий. Именно Захария вместе с пророком Аггеем подвиг царя Зоровавеля продолжить строительство иерусалимского храма, которое было остановлено во времена правления сына персидского царя Кира, Камбиза. Еще будучи юношей, Захария испытывал желание пророческого служения. В книге, написанной Пророком, содержится множество предсказаний, связанных с Иисусом Христом.
По преданию пророк дожил до глубочайшей старости и погиб в год, который был последним годом правления Дария Истапса. Случилось это около 520 года к Рождеству Христову. Похоронили Захарию близ Иерусалима, рядом с могилой его друга и еще одного пророка Аггея. Свое прозвище "Серповидец" получил через один из своих снов, в котором видел свиток, имевший форму серпа и летевший в воздухе.
Народные традиции на 21 февраля
21 февраля на "Захарии Серповидца" крестьяне уделяли особое внимание серпам и другим инструментам. Их чистили, поливали освященной водой и точат. А еще все сны, которые снятся в ночь на 21 февраля, считать пророческими.
Народные приметы 21 февраля
- Если 21 февраля прохладная погода, ждите теплую весну.
- Если собака ведет себя тревожно, то будет снегопад.
- 21 февраля много инея на деревьях, летом получите хороший урожай меда.
Что запрещено делать 21 февраля
- 21 февраля старайтесь не завидовать.
- Не следует употреблять алкогольные напитки.