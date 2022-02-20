Церковный праздник 21 февраля: день памяти пророка Захария Серповидца

21 февраля в православном календаре – день памяти пророка Захария Серповидца.

Какой 21 февраля церковный праздник

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Захария — библейский пророк, относимый к 12 «малым» пророкам Ветхого Завета. Жил и пророчествовал около 520-518 года до Рождества Христова в Иерусалиме, когда на престоле царствовал Дария. Именно он предвещал пришествие и распятие Иисуса: «И будут смотреть на Меня, Кого пронзили, и будут за Ним рыдать, как гласит одиночество, и горько возплачут о Нем, как плачут о первенце».

Родился в древней и известной священнической семье Левия, отец его – Варахий. Именно Захария вместе с пророком Аггеем подвиг царя Зоровавеля продолжить строительство иерусалимского храма, которое было остановлено во времена правления сына персидского царя Кира, Камбиза. Еще будучи юношей, Захария испытывал желание пророческого служения. В книге, написанной Пророком, содержится множество предсказаний, связанных с Иисусом Христом.

По преданию пророк дожил до глубочайшей старости и погиб в год, который был последним годом правления Дария Истапса. Случилось это около 520 года к Рождеству Христову. Похоронили Захарию близ Иерусалима, рядом с могилой его друга и еще одного пророка Аггея. Свое прозвище "Серповидец" получил через один из своих снов, в котором видел свиток, имевший форму серпа и летевший в воздухе.

Народные традиции на 21 февраля

21 февраля на "Захарии Серповидца" крестьяне уделяли особое внимание серпам и другим инструментам. Их чистили, поливали освященной водой и точат. А еще все сны, которые снятся в ночь на 21 февраля, считать пророческими.

21 февраля много инея на деревьях, летом получите хороший урожай меда / Pexels

Народные приметы 21 февраля

Если 21 февраля прохладная погода, ждите теплую весну.

Если собака ведет себя тревожно, то будет снегопад.

21 февраля много инея на деревьях, летом получите хороший урожай меда.

Что запрещено делать 21 февраля