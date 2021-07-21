Церковный праздник 21 июля: явление иконы Пресвятой Богородицы Казанской

По традициям в этот день начинается жатва.

21 июля православная церковь отмечает явление иконы Пресвятой Богородицы Казанской и чтит память святого Прокопия Кесарийского (жнеца).

История праздника

Предание гласит, что в Казани летом 1579 года после страшного пожара, который уничтожил часть города, одной 9-летней девочке во время сна привиделась Богоматерь. Она указала, где спрятан ее образ. Девочка рассказала родителям о странном видении, но ей никто не поверил. Трижды приходила Пресвятая Дева к малышке, прежде чем мать поверила словам дочери. Она повела дочку к архиепископу Иеремии и другим важным должностным лицам, но те не прислушались. И тогда семья решила самостоятельно извлечь икону из земли. Сначала за лопату взялась мать девочки и несколько мужчин, решившихся ей помочь — но они ничего не нашли. Только когда копать начала девочка, из-под пепла появился образ, обернутый в обожженное старое сукно. Впрочем образ Богоматери был чистым и ясным, как-будто пламя не смело его коснуться.

Только тогда в нахождении реликвии поверили мэр и священнослужители. Архиепископ собрал крестный ход, который доставил икону сначала в церковь Николая Тульского, а затем, после благодарственного молебна — в Благовещенский собор. Тогда же святыня осуществила первые чудеса — рядом с ней прозрели слепые Иосиф и Никита. Это событие состоялась 21 июля (по новому стилю), поэтому именно в этот день и празднуется поминание образа.

Молитвы перед образом Казанской иконы Божьей Матери могут помочь во многих жизненных делах. Чаще всего ей молятся при унынии и грусти, когда уже нет сил бороться.

Еще один праздник, который отмечают сегодня православные верующие, касается Неания (Прокопий при Крещении), который жил в годы правления императора Диоклетиана (III-IV вв. н.э.). Когда начались гонения на христиан, он преследовал православных. Но однажды ему явился Иисус и наполнил его сердце духовной радостью. Юноша превратился из гонителя в последователя. Когда его арестовали, Иисус опять пришел к нему и крестил именем Прокопий. Язычники подвергли мученика изощренным пыткам. Не добившись его отречения от Христа, они отрубили ему голову.

Что можно и что запрещено делать в этот праздник

На День Казанской иконы Божьей Матери не запрещено работать, впрочем верующие могут устроить гуляния в честь праздника, которые нередко длятся два-три дня.

В этот день следует ссориться, а также быть в плохом настроении, грустить или жалеть о прошлом.

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