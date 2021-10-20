Церковный праздник 21 октября: день памяти святых Трифона Вятского и Пелагии Антиохийской

Если на Пелагею вокруг солнца появляется туманный ореол, то в ближайшие дни будет сухая и ясная погода.
21 октября православная церковь отмечает память двух святых — Трифона Вятского и Пелагии Антиохийской.
История праздника
Трифон родился в 16 веке в селении Малые Немнюшки в Архангельской губернии. С детства он чувствовал потребность в иноческой жизни и еще больше укрепился в своих желаниях, когда услышал в храме слова о том, что иноков Господь причисляет к своим избранникам. Трифон тайно покинул родительский дом, ушел в Пермскую губернию и принял постриг в Пыскорском монастыре. Там он столь усердно трудился, что заболел и чуть не умер. Когда преподобный был уже близок к смерти, к нему явился святитель Николай в сопровождении ангела, исцелившие святого и наградившие его даром чудотворения.
Весть о новых способностях Трифона быстро распространилась по окрестным землям, и чтобы не возбуждать у братьев зависть к своей славе, святой удалился в пустынные места на реке Мулянке, а позже перешел на реку Чусовую, где построил монастырь. Еще одну обитель, носящую имя Успенского Трифонова монастыря, преподобный основал на Вятке.
В этот день чествуют также Пелагию антиохийскую, которая жила в 3 веке. Девушка отличалась необыкновенной красотой и до принятия христианства вела распутный образ жизни, была танцовщицей и блудницей. Однажды в Антиохии совершался собор, на который съехались епископы со всей Сирии. Один из них, епископ Нонн, увидел Пелагию и, пораженный ее бесстыдством, всю ночь молился о спасении его души.
На следующее утро неведомая сила привела Пелагию в храм. Богослужение и проповедь так поразили девушку, что она пришла в ужас от того, насколько грешной была ее жизнь, и обратилась к епископу Нонну с просьбой крестить ее. Став христианкой, Пелагия раздала все свое имущество нищим и под видом юноши приняла монашеский постриг. Никто не догадывался о том, что она женщина, до самой ее смерти.
Народные традиции и приметы
Крестьяне именно 21 октября начинали думать о том, какую одежду станут носить зимой. Пытались ее подлатать, сшить что-то новое. Люди предпочитали не шутить с зимой. Славяне верили в то, что лесом руководит Лес Честный. Этот дух практически никогда не показывается людям, является хозяином собственного пространства и старается не беспокоить человечество без видимой причины. Ему можно было пожаловаться на других духов, которые угрожают жизни и безопасности человека.
- Облака на Пелагею низко плывут — к морозу.
- Если до 21 октября с березы не опали все листья, снег выпадет поздно.
- Если на Пелагею вокруг солнца появляется туманный ореол, то в ближайшие дни будет сухая и ясная погода.
- Звезды 21 октября ярко сияют — будет хорошая погода, тускнеют — к ненастью.
Что запрещено делать 21 октября
- В день Пелагеи и Трифона категорически запрещается плести глупости, иначе в жизни может возникнуть ряд проблем.
- Также нельзя бездельничать — Пелагия ценит тех, кто ежедневно выполняет поставленную цель.
- 21 октября нельзя рассказывать плохие сны до самого мероприятия. По поверьям, они либо исполнятся, или иным образом принесут неудачу.
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