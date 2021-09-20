Церковный праздник 21 сентября: Рождество Пресвятой Богородицы, в народе — Малая Пречистая

По приметам, если в этот день погода стояла хорошая, то и вся осень должна быть такой.

Православная церковь 21 сентября празднует великий праздник — Рождество Пресвятой Богородицы, который в православии принадлежит к двунадесятым праздникам — то есть главным в году.

История праздника

О рождении Богородицы известно немного. Согласно преданию, у благочестивой пары из Иерусалима долгое время не было детей. Когда Иоаким удалился в пустыню для молитвы о рождении ребенка, и ему, и его жене явился ангел, который сообщил, что об их потомке "будут говорить во всем мире". Через девять месяцев Анна родила девочку.

Праздник в честь рождения Девы Марии был установлен в 4 веке. На Руси он получил и другие названия — Малая Пречистая (Большая Пречистая празднуется в день Успения Богородицы), Оспожинки, Осенины.

Народные традиции и приметы

Оспижинки — это еще и праздник урожая, который иногда отмечают целую неделю — с играми, песнями, танцами, пирами. Осенины встречали у воды. Рано утром женщины выходили на берега рек и озер с хлебом. Старшая женщина стояла с караваем, а молодые пели песни во славу Христа. После этого хлеб разламывали на куски по количеству присутствующих: каждая женщина относила свою часть домой и кормила им скот.

На Пречистую к молодым приходили родственники: смотрели, как те живут, учили уму-разуму. Молодая хозяйка должна была накормить гостей вкусным обедом и подарить родителям круглые пироги, а ее муж — показать хозяйство: рожь в кладовых, упряжь и инструменты в сараях.

В огородах этого времени продолжалась уборки лука, а на пасеках готовили пчел к зимовке. На Пречистую, в день осеннего равноденствия, отмечали вторую встречу осени и наблюдали приметы. Если погода стояла хорошая, то и вся осень должна быть такой.

Пришла Пречистая — на дереве чисто, а придет Покрова — на дереве голо.

Пречистая — картофель чистая.

Пришла Пречистая — принесла сватов нечистая.

Успение рожь засевает, а вторая — дождем поливает.

Если на Рождество Богородицы погода будет солнечной, то и осень ждет теплая и ясная, без обильных дождей. Если небо будет хмурым в этот день, то и осенние холода придут с дождями.

Если девушка умоется до восхода солнца, то ее обязательно посватают в этом году.

Что запрещено делать 21 сентября

Работать, в том числе и заниматься делами по дому

Сквернословить, сплетничать и ругаться — это грех. Все обиды и проблемы советуют простить

Во время застолья нельзя сметать крошки на пол, а остатки пищи следует отдать животным

В день рождения Христа нельзя употреблять мясо и алкоголь

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