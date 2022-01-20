Церковный праздник 21 января: день памяти преподобномученика Григория Чудотворца Печерского

21 января в православном календаре — честь памяти преподобномученика Григория Чудотворца Печерского.

Какой сегодня церковный праздник

21 января православная церковь чтит память преподобномученика Григория Чудотворца Печерского. Он был монахом Киево-Печерского монастыря, умел исцелять людей и пророчествовал во времена Киевской Руси.

Принял монашеский постриг около 1064 года от преподобного Феодосия. Остался после этого в Печерском монастыре, где прославился благодаря своим добродетелям и дару провидца.

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Различные данные свидетельствуют, что монах тоже умел творить чудеса. Например, по одному из церковных преданий он одной молитвой к Господу сумел остановить проникших в келью воров. Они сразу уснули на пять дней. Еще раз злоумышленники захотели украсть из сада Григория плоды с деревьев, но он увидел их и только одним словом превратил в камни. Так простояли они 2 дня. При этом преподобномученик Григорий всегда прощал обидчиков. Интересно, что после разговора с ним они всегда оставались при монастыре, помогали монахам, выполняли разнообразную работу.

В третий раз плохие люди решили посмеяться над монахом и попытались выманить у него подарки, чтобы спасти этим от смерти своего товарища. Подарки они получили, но в тот же вечер придуманная ими история стала реальностью.

Однажды на берегу реки Днепр встретил блаженный Владимир Мономах и Ростислав Всеволодович. Они как раз собирались идти походом на половцев. Старец перед этим увидел в своих видениях, что ждет их смерть и стал рассказывать о виденном. Но над ним только посмеялись оруженосцы Ростислава. Сам же князь в сказанном увидел угрозу себе, а потому приказал монаху утопить. Случилось это в 1093 году.

Когда князья перешли реку Стугну в Треполе и начали сражение с половцами, то поняли, что не смогут преодолеть их. Начали бежать. Владимир Мономах перебрался через реку, а Ростислав и его оруженосцы погибли в водах.

Сегодня чудотворные мощи преподобномученика Григория хранятся в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря. По легенде после утопления его тело чудесным способом оказалось в его замкнутой келье.

Народные традиции 21 января

В народе 21 января праздновали Провод коляд, или как этот день еще называли "Розданный". Как раз завершался цикл рождественских праздников. По обычаям все еще продолжалось празднование, а на праздничных столах можно было увидеть разнообразные мясные блюда. Существовала интересная поговорка, связанная с 21 января: "Тек и притек починок приволок". Именно с этого дня женщины возвращались к ткачеству и прядению. Если человек болен, обязательно молились Григорию. Верили, что тогда заболевание скоро отступит.

21 января ясный и солнечный день означает сухой и жаркий август / Pexels

Народные приметы 21 января

Запотели окна в доме, ждите оттепели.

Дымится 21 января южный ветер, летом будут частые грозы и дожди.

Ясный и солнечный день означает сухой и жаркий август.

Если 21 января началась метель, в ближайшее время ненастье усилится.

Что запрещено делать 21 января