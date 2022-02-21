Церковный праздник 22 февраля: день памяти мученика Никифора Антиохийского

22 февраля в православном календаре – день памяти мученика Никифора Антиохийского.

Какой 22 февраля церковный праздник

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Никифор Антиохийский жил в городе Антиохий Сирийский. Там же жил пресвитер Сапрыкий, с которым они были очень близкими друзьями. Происки врагов и их зависть привели к тому, что Никифор и Сапрыкий сильно поссорились. Они настолько ненавидели друг друга, что даже перестали разговаривать. Через некоторое время Никифор свою ошибку понял и пришел к другу извиняться. Но Сапрыкий был стойким в своей ненависти.

В то же время императоры Валериан и Галиен начинают гонения христиан. Одного из первых был заключен Сапрыкия. Его вера во Христа была твердой и никакая пытка не смогли принудить пресвитера отказаться от Бога. А потому он был приговорен к смертной казни. Никифор, услышав об этом, пришел в Сапрыкию и со слезами просил его простить. Но пресвитер не хотел выслушать своего бывшего друга. Увидел это Господь и отнял у Саприкия благодать свою. Тот сразу испугался смерти и сказал, что готов поклониться идолам.

Никифор стал умолять Сапрыкия не отказываться от веры и с честью принять смерть за Христа. Видя, что пресвитер неумолим, он обратился к палачам с такими словами: «Я христианин и верю в Господа нашего Иисуса Христа, от которого отвергся Сапрыкий. Потеряйте меня вместо Саприкия”. Палачи рассказали об этом императору, который приказал казнить Никифора, а Сапрыкия отпустить.

Народные традиции на 22 февраля

22 февраля крестьяне начинали плести с бересты обуви, которую называли лапти. Плетение считалось только мужской работой. Часто этим занимались для продажи. Хотя лапти и не были дорогими, но быстро изнашивались. Также к 22 февраля запасы еды подходили к концу. Поэтому крестьяне начинали покупать зерно до весны. А еще семена были приняты выносить на мороз, а потом снова забирать в тепло. Полагали, что тогда можно получить хороший урожай.

22 февраля под снегом гнутся ветки деревьев, будет урожайный год / Pexels

Народные приметы 22 февраля

Если на деревья налипает снег, скоро придет потепление.

22 февраля багровый закат, ждите снега.

Наши предки в этот день следили за облаками.

22 февраля под снегом гнутся ветки деревьев, будет урожайный год.

Если еще неделя после 22 февраля холодная погода, то март будет теплым.

Что запрещено делать 22 февраля