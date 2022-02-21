Церковный праздник 22 февраля: день памяти мученика Никифора Антиохийского

22 февраля в православном календаре – день памяти мученика Никифора Антиохийского.
Какой 22 февраля церковный праздник
Никифор Антиохийский жил в городе Антиохий Сирийский. Там же жил пресвитер Сапрыкий, с которым они были очень близкими друзьями. Происки врагов и их зависть привели к тому, что Никифор и Сапрыкий сильно поссорились. Они настолько ненавидели друг друга, что даже перестали разговаривать. Через некоторое время Никифор свою ошибку понял и пришел к другу извиняться. Но Сапрыкий был стойким в своей ненависти.
В то же время императоры Валериан и Галиен начинают гонения христиан. Одного из первых был заключен Сапрыкия. Его вера во Христа была твердой и никакая пытка не смогли принудить пресвитера отказаться от Бога. А потому он был приговорен к смертной казни. Никифор, услышав об этом, пришел в Сапрыкию и со слезами просил его простить. Но пресвитер не хотел выслушать своего бывшего друга. Увидел это Господь и отнял у Саприкия благодать свою. Тот сразу испугался смерти и сказал, что готов поклониться идолам.
Никифор стал умолять Сапрыкия не отказываться от веры и с честью принять смерть за Христа. Видя, что пресвитер неумолим, он обратился к палачам с такими словами: «Я христианин и верю в Господа нашего Иисуса Христа, от которого отвергся Сапрыкий. Потеряйте меня вместо Саприкия”. Палачи рассказали об этом императору, который приказал казнить Никифора, а Сапрыкия отпустить.
Народные традиции на 22 февраля
22 февраля крестьяне начинали плести с бересты обуви, которую называли лапти. Плетение считалось только мужской работой. Часто этим занимались для продажи. Хотя лапти и не были дорогими, но быстро изнашивались. Также к 22 февраля запасы еды подходили к концу. Поэтому крестьяне начинали покупать зерно до весны. А еще семена были приняты выносить на мороз, а потом снова забирать в тепло. Полагали, что тогда можно получить хороший урожай.
Народные приметы 22 февраля
- Если на деревья налипает снег, скоро придет потепление.
- 22 февраля багровый закат, ждите снега.
- Наши предки в этот день следили за облаками.
- 22 февраля под снегом гнутся ветки деревьев, будет урожайный год.
- Если еще неделя после 22 февраля холодная погода, то март будет теплым.
Что запрещено делать 22 февраля
- 22 февраля не стоит смеяться, веселиться, громко разговаривать и вообще шутить.
- В этот день запрещено заниматься грязной работой.