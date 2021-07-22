Церковный праздник 22 июля: День памяти святых мучеников Кирилла и Панкратия

В этот день нельзя отказывать в помощи и не стоит выходить из дома без веской причины.

В православной церкви 22 июля отмечается день памяти святых мучеников Кирилла и Панкратия. Также в этот день чествуют Колочскую и Кипрскую чудотворные иконы Божьей Матери.

История праздника

Ученики Иисуса Павел и Петр посвятили Панкратия в епископы, и много лет он руководил городом Тавромения в итальянской провинции Сицилия. Но однажды во время восстания язычников Панкратий был побит камнями и умер от ран.

В этот день вспоминают и святого Кирилла, который служил епископом во время правления римского императора Максимилиана (III-IV вв. н.э.). Римляне заставляли его отречься от Христа и за отказ казнили.

Святым мученикам Кириллу и Панкратию сегодня принято молиться о здоровье, красоте и благополучии своем и своих близких.

Кроме того, 22 июля проходит проходит празднование в честь Колочской и Кипрской чудотворных икон Божией Матери.

Колочская икона Божьей Матери появилась в 1413 в городке Колоча Смоленской губернии. Нашел святой образ крестьянин этого селения и перенес его в свой дом. Один из его домочадцев страдал расслаблением тела. Больной с верой приложился к иконе челом и получил исцеление.

Об этом стало известно в окрестностях, и многие люди начали притекать к чудотворной иконе на поклонение и получали от Богородицы благодатную помощь. Впоследствии нашедший икону селянин перенес образ в Можайск, а оттуда в Москву, где много больных так же исцелялись от недугов. Затем икона снова вернулась в Можайск.

Кипрская икона Божией Матери появилась в 392 году на острове Кипр в месте, где был похоронен праведный Лазарь. В IX веке на месте явления иконы был построен монастырь Панагии Ангелоктисты, что в переводе означает "церковь Богородицы, построенная ангелами".

http://simblago.com/

Что можно и что запрещено делать в этот праздник

Нельзя злоупотреблять жирной пищей, алкоголем и поддаваться вредным привычкам;

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;

Нельзя выходить из дома без веской причины.

Отказывать в помощи;

Ругаться с родителями. Даже если они абсолютно правы, лучше сгладить конфликт и не вступать в перепалки.

Читайте также: Церковный праздник 21 июля: явление иконы Пресвятой Богородицы Казанской

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку