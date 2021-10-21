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Церковный праздник 22 октября: день памяти апостола Иакова Алфеева

Церковный праздник 22 октября: день памяти апостола Иакова Алфеева

https://azbyka.ru/

На Якова ранее закрывали грибной сезон — собирали последние осенние сыроежки.

22 октября православная церковь отмечает память Иакова Алфеева — одного из Двенадцати апостолов, брат апостола Матфея.

История праздника

Согласно житию, прежде чем стать учеником Христа, Иаков был мытарем, а после проповедовал в Иудее и Эдессе. Информации о жизни и деятельности этого святого сохранилось очень мало, тем более, что в источниках нередко возникает путаница в сведениях о различных Иакова. Кроме Иакова Алфеева, в писаниях упоминаются апостол Иаков Заведея и апостол от семидесяти Яков, "брат Господень".

Народные традиции и приметы

В деревнях в это время начиналась пора заготовки дров на зиму. Ранее Якова крестьяне к этому занятию не приступали. Во-первых, летом всегда хватало и других забот, а во-вторых, считалось, что осеннее полено горит жаркое, поскольку из него уже ушли все соки.

Нередко на Якова выпадал мелкий град. Крупа в этот день появлялась и на столах: крестьяне начинали обдирать просо, овес, ячмень, молоть пшеницу. Поэтому на Якова хозяйки прежде всего готовили кашу, которую подавали с маслом или салом. Пекли также пироги с кашей и угощали ими родных и соседей.

На Якова закрывали грибной сезон — собирали последние осенние сыроежки. Их или солили или тушили и подавали с картофелем.

© pixabay.com
pixabay.com
  • Зима становится на ноги. Можно надеяться на большой дождь и даже на снежную крупу;
  • После Якова осень уже заплакала;
  • После Якова тепла никакого.

Что запрещено делать 22 октября

  • Будьте внимательнее и не тратьте зря силы.
  • Осторожнее в транспорте и в толпе, у вас могут что-то украсть.
  • Также следует избегать ссор, они принесут только разочарование.

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