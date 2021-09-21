Церковный праздник 22 сентября: день Иоакима и Анны — родителей Пресвятой Богородицы

В народе этот день называли Днем рожениц.

22 сентября православная церковь чтит память святых Иоакима и Анны — родителей Богородицы. Иоаким был потомком царя Давида, которому Бог обещал, что от семени его потомков родится Спаситель мира.

История праздника

Согласно преданию, у благочестивой пары из Иерусалима долго не было детей. Однажды Иоаким пришел в храм, чтобы принести жертву Богу, но первосвященник отказал ему в проведении обряда. Он обосновал отказ тем, что Иоаким еще не дал Израилю потомства. Тогда Иоаким в скорби удалился в пустыню для молитвы о рождении ребенка.

Тогда и ему, и его жене явился ангел, который сообщил, что об их потомках "будут говорить во всем мире". Через девять месяцев Анна родила девочку. Супруги дали обет посвятить ребенка Богу и отдали Марию в Иерусалимский храм для служения до совершеннолетия.

Народные традиции и приметы

День Акима (Иоакима) и Анны на Руси называли еще Днем рожениц. Оба святых считаются покровителями рожениц и бездетных женщин. В этот день было принято поздравлять молодых матерей, а также чествовать повитух. Для этого пекли пироги, варили кашу и звали женщин на пир. А жены, которые еще не смогли завести детей, молились Акиму и Анне о зачатии.

Много паутины — к погожей осени и морозной зиме.

Снег, выпавший в этот день, обещает плохой урожай следующего года.

Если из лиственницы не все иглы осыпались, то зимой будет много снега, но он будет быстро таять.

Много шелухи на луке — зима будет холодной.

Листья вишни еще не опали — к теплой погоде.

Associated Press

Что запрещено делать 22 сентября

Нельзя ругаться, сквернословить, обсуждать и осуждать людей

В этот день нельзя занимать деньги, иначе они перестанут водиться

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