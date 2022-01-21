Церковный праздник 22 января: день памяти святого мученика Евстратия и святого мученика Полиевкта

22 января в православном календаре – день памяти святого мученика Евстратия и святого мученика Полиевкта.

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Чествование памяти святого мученика Полиевкта

Он был первым мучеником за христианскую веру в армянском городе Мелитине. Служил воином при дворе императора Декии и исповедовал сначала язычество. Был у него близкий друг-христианин по имени Неарх. Во время, когда на христиан начали гонения, Неарх пришел к Полиевкту и сказал ему: "Друг, мы скоро расстанемся с тобой, меня заберут на мучения, а ты, скорее всего, откажешься от дружбы со мной".

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На что Полиевкт ответил, что пришел к нему во сне Иисус Христос, снял с него старую одежду и надел светлую. Этот сон так сильно повлиял на Полиевкта, что он решил с этого дня тоже исповедовать христианство. Он вышел на городскую площадь и на глазах у горожан разорвал указ императора об обязательном поклонении идолам. Потом подбежал к жрецам и выбил у них из рук идолов.

Тестем Полиевкта являлся правитель города Фелокс. Именно ему император дал указ следить за поклонением идолам. Увидев действия своего зятя, Фелокс пришел в ужас и сказал, чтобы он пошел и простился со своими детьми и женой. Ведь по закону полиевкта должны казнить. Жена залилась слезами и стала умолять мужа отказаться от Христа. Но святой остался при своем.

Ему отрезали голову прямо на городской площади 259 года. А во времена равноапостольного императора Константина в городе был построен храм в честь святого мученика Полиевкта.

Чествование памяти святого мученика Евстратия

22 января церковь чтит память святого мученика Евстратия / commons.wikimedia.org

22 января в православной церкви чтят память святого мученика Евстратия, проживавшего в Армении во времена правления императора Диоклетиана и пострадавшего за свою веру во Христа.

Первым пострадал от рук жестокого императора священник Аравийской церкви Авксентий. Он стойко встретил все испытания и наказания. Увидел это мэр города Саталиона Евстратий и решил громко признаться, что сам уже давно исповедует христианскую веру.

Его сразу арестовали, жестоко избили, а затем сожгли на кострах. А священника Авксентия долго держали в тюрьме, морили голодом, а затем убили из-за обезглавления.

Народные традиции на 22 января

Святой мученик Полиевкт, память которого чествуют 22 января, считается хранителем договоров и клятв. Он все равно почитается как на Западе, так и на Востоке. После долгих рождественских праздников у людей накапливалось много дел, поэтому 22 января в народе существовало такое поверье: "Пришла пора, забот гора". С этого дня снова убирали в доме, чистили печь, стирали белье. А вечером 22 января было принято принимать баню, чтобы "смыть с себя Святки".

Народные приметы 22 января

Кошка 22 января весь день спит, значит, надо ждать потепления / Pexels

22 января безоблачное небо – ждите хорошего урожая.

Если домашний скот не хочет выходить на улицу из хлева – будет похолодание.

На вершинах деревьев сидят вороны – будет мороз, спускаются на землю – оттепель.

Кошка 22 января весь день спит, значит, надо ждать потепления, а если часто точит когти о деревья — будет ветреная погода.

Что нельзя делать 22 января