Церковный праздник 23 декабря: день памяти мученика Мины Красноречивого

Наши предки в этот день наблюдали за облаками.

23 декабря отмечается память мученика Мины Красноречивого, пострадавшего за веру в начале 4 века вместе со святыми Ермогеном и Евграфом.

История праздника

Император Максимилиан послал Мину из Афин в Александрию, чтобы подавить волнение христиан. Однако Мина сам стал проповедовать христианскую веру, а поскольку свят был отличным оратором, ему удалось обратить ко Христу многих язычников. Тогда император направил в Александрию епарх Ермоген для суда над Миной. Ермоген, видя стойкость Мины во время пыток, и сам уверовал в Бога.

Узнав об этом, император лично прибыл в Александрию и подверг мученикам пыткам. При этом случились многочисленные знамения, но они не поняли язычника. Император сам убил Евграфа, секретаря Мины, а самим Мине и Ермогену приказал отрубить головы.

Народные традиции

В древности мученика Мину считали целителем глазных заболеваний. Существовало поверье, что этот святой обладал даром чудотворения и действительно лечил людей с плохим зрением. Люди верили, что Мина не только дает глазам физическое здоровье, но и убирает из них пелену, мешающую отличать добро от зла, но правду от лжи.

На Мину обычно произносили заговор от полуночницы — нечистой силы, мешающей детям спать.

Приметы

Ясная погода 23 декабря предвещала сильные морозы. / Pexels

Если видны кольца вокруг луны и солнца, то будет сильный снегопад.

Если снега навалило до самого забора, то в следующем году будет урожай плохой.

Звезды мерцают – до стужи.

Звезды ярко горят – до холодов.

Если звезды кажутся меньше обычного, то будет снегопад.

Большая Медведица ярко сияет – к бурану.

Ветряная и сухая погода сулит засушливое лето.

Если погода ясная и безоблачная, то ожидай морозов.

Пиво в бочках пенится – к снегу.

Тучи белые по небу плывут – к морозам.

Если сороки у человеческого жилья летают или под крышу прячутся, то будет холодно.

Что запрещено делать 23 декабря

Строго запрещалось в этот день наговаривать на людей плохое, сплетничать, потому что недобрые и лживые слова могли обернуться на сглаз, но обращались именно против того, кто их говорит.

Еще одно правило в день Мины такое: если посмотреть в глаза нищему, которому подаете подаяние, то можно навлечь беду на свою голову.

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