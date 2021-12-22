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Церковный праздник 23 декабря: день памяти мученика Мины Красноречивого

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Церковный праздник 23 декабря: день памяти мученика Мины Красноречивого

https://azbyka.ru/

Наши предки в этот день наблюдали за облаками.

23 декабря отмечается память мученика Мины Красноречивого, пострадавшего за веру в начале 4 века вместе со святыми Ермогеном и Евграфом.

История праздника

Император Максимилиан послал Мину из Афин в Александрию, чтобы подавить волнение христиан. Однако Мина сам стал проповедовать христианскую веру, а поскольку свят был отличным оратором, ему удалось обратить ко Христу многих язычников. Тогда император направил в Александрию епарх Ермоген для суда над Миной. Ермоген, видя стойкость Мины во время пыток, и сам уверовал в Бога.

Узнав об этом, император лично прибыл в Александрию и подверг мученикам пыткам. При этом случились многочисленные знамения, но они не поняли язычника. Император сам убил Евграфа, секретаря Мины, а самим Мине и Ермогену приказал отрубить головы.

Народные традиции

В древности мученика Мину считали целителем глазных заболеваний. Существовало поверье, что этот святой обладал даром чудотворения и действительно лечил людей с плохим зрением. Люди верили, что Мина не только дает глазам физическое здоровье, но и убирает из них пелену, мешающую отличать добро от зла, но правду от лжи.

На Мину обычно произносили заговор от полуночницы — нечистой силы, мешающей детям спать.

Приметы

Ясная погода 23 декабря предвещала сильные морозы. / © Pexels
Ясная погода 23 декабря предвещала сильные морозы. / Pexels
  • Если видны кольца вокруг луны и солнца, то будет сильный снегопад.
  • Если снега навалило до самого забора, то в следующем году будет урожай плохой.
  • Звезды мерцают – до стужи.
  • Звезды ярко горят – до холодов.
  • Если звезды кажутся меньше обычного, то будет снегопад.
  • Большая Медведица ярко сияет – к бурану.
  • Ветряная и сухая погода сулит засушливое лето.
  • Если погода ясная и безоблачная, то ожидай морозов.
  • Пиво в бочках пенится – к снегу.
  • Тучи белые по небу плывут – к морозам.
  • Если сороки у человеческого жилья летают или под крышу прячутся, то будет холодно.

Что запрещено делать 23 декабря

  • Строго запрещалось в этот день наговаривать на людей плохое, сплетничать, потому что недобрые и лживые слова могли обернуться на сглаз, но обращались именно против того, кто их говорит.
  • Еще одно правило в день Мины такое: если посмотреть в глаза нищему, которому подаете подаяние, то можно навлечь беду на свою голову.

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