Церковный праздник 23 февраля – кому молятся верующие, приметы и традиции дня

Какому святому молиться 23 февраля и какие традиции существуют в этот день в народе, читайте в материале ТСН.ua.

Какой 23 февраля праздник в церковном календаре

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Святой Прохор – монах Печерского монастыря, чудотворец. Вел скромную жизнь: пил воду и ел хлеб, который сам готовил.

Святой Харлампий – епископ из Малой Азии, христианский мученик. В старшем возрасте перенес жестокие издевательства и пытки. Но остался стойким в своей вере.

Православный праздник 23 февраля – день памяти святых Прохора и Харлампия

Святой Прохор был монахом Печерского монастыря, пришедшего к игумену Иоанну и принять от него святой ангельский образ. Он приучил себя к особенной скромности. Даже не ел обычного хлеба, а сам готовил его из лебеды и травы, которую собирал у стен монастыря. Летом пытался заготовить себе это неприхотливое блюдо на холодный период. За это прозвали его Прохор "Лободник".

Когда Бог увидел такое терпение святого, то превратил хлеб из лебеды из горького в сладкий. А печаль его превратила в радость. Этот блаженный больше никогда не унывал, лишь проводил свои дни в труде ради Бога.

В это время на Руси начался большой голод. Когда Бог увидел, что люди умирают, то увеличил количество лебеды, которая росла на землях. Блаженный Прохор начал трудиться день и ночь, растирал руками траву и готовил из нее хлеб. Свои хлеба он раздавал бедным. Тогда люди увидели, что Прохор собирает лебеду и начали поступать так же. А еще молитвами святого образовалась чистая соль, которую он раздавал вместе с хлебом.

Святой Харлампий - день памяти 23 февраля / commons.wikimedia.org

Святой Харлампий Магнезийский был епископом Магнисии (Малая Азия), святым мучеником. В течение многих лет он распространял слова Евангелия по всей территории Греции. Однако в те времена правил император Север, проводивший жестокие гонения христиан. Когда власти услышали о делах святого Харлампия, то сразу арестовали его. Хотя тогда старцу было уже 113 лет. На суде он признал свою веру во Христа и не захотел отказаться от нее.

Несмотря на преклонный возраст старца, его подвергли страшным пыткам. Палачи подвешивали его за ноги, сдирали кожу железными крючьями, но он только говорил им: "Спасибо, братья мои, что вы обстругали мое старое тело, потому что этим вы обновили моего духа, желающего одеться в новую, вечную жизнь".

Когда веру Харлампия увидели воины Ваптос и Порфирий, то такой уверовали во Христа. За что тут же казнились. Харлампий же умер от пыток и ран, не дождавшись, пока ему отрубят голову. По преданию, дочь императора Галина, видя все мучения святого, обратилась в христианство и начала вести аскетичную жизнь.

Народные приметы 23 февраля

Если все кровли покрыты снегом, будет богатый урожай.

В народе существовало поверье: "Пришел Прохор - весна заглянула во двор". То есть морозы начинают ослабевать.

23 февраля все кровли покрыты снегом, будет богатый урожай / Pexels

Что запрещено делать 23 февраля

Мужчинам запрещалось тяжело работать в этот день.

Что можно делать 23 февраля

23 февраля обязательно молились святому Харлампию, которого считают защитником от душевных болезней. Также он является покровителем домашних животных, поэтому у него просили здоровье скоту.