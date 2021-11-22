Церковный праздник 23 ноября: день памяти святого Георгия Победоносца

Выпал иней 23 ноября – будет мороз.

23 ноября православная церковь чтит память святого Георгия Победоносца.

История праздника

Святой великомученик Георгий Победоносец был родом из Каппадокии – области в Малой Азии, на территории современной Турции. Он вырос в христианской семье. Его отец принял мученическую смерть при Христе, когда Георгий был еще ребенком. Мать, владевшая имениями в Палестине, переселилась с сыном на родину.

Поступив на военную службу, Георгий был замечен императором Диоклетианом и принят в его стражу. Однако когда Диоклетиан начал гонения на христиан, Георгий раздал свое наследие бедным и открыто выступил за христианскую веру. За это его долго пытали в тюрьме. Легенда свидетельствует, что какие бы ни применяли пытки к Георгию, он странным образом исцелялся от ран. Даже когда его колесовали (при этой пытке ломали большие кости в теле, а затем привязывали пленника к колесу и оставляли умирать), Георгий восстал исцеленным. В конечном счете святого обезглавили.

Народные традиции и приметы

В народе 23 ноября была широко распространена традиция отправляться с утра в церковь и приносить с собой хлеб с солью для того, чтобы их освятить. Затем ими кормили домашний скот, и согласно верованиям домашние животные после этого должны быть здоровыми и легче пережить зиму. Кстати, традиция эта была настолько актуальна и любима народом, что даже совершая покупку скота в этот день, мужчина мог требовать у продавца вдобавок кусок хлеба и солью.

Если 21 ноября целый день на деревьях — будет снегопад / Pexels

Выпал иней 23 ноября – будет мороз

Ветер дует – жди метели и похолодание

Нельзя отправляться в дальний путь

Вечером выпал иней – жди обильного снегопада

Много снега выпало 23 ноября – зима, напротив, будет теплой

Туман по земле стелется – по приметам, жди оттепели

Громко чирикают воробьи 23 ноября – будет оттепель

Много пуха в рябиных гнездах – скоро наступят холода

Что запрещено делать 23 ноября

Нельзя отправляться в дальний путь.

Не давайте взаймы ничего соседям, ведь можете отдать счастье.

Не начинайте никаких новых дел.

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