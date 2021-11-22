Церковный праздник 23 ноября: день памяти святого Георгия Победоносца

Выпал иней 23 ноября – будет мороз.
23 ноября православная церковь чтит память святого Георгия Победоносца.
История праздника
Святой великомученик Георгий Победоносец был родом из Каппадокии – области в Малой Азии, на территории современной Турции. Он вырос в христианской семье. Его отец принял мученическую смерть при Христе, когда Георгий был еще ребенком. Мать, владевшая имениями в Палестине, переселилась с сыном на родину.
Поступив на военную службу, Георгий был замечен императором Диоклетианом и принят в его стражу. Однако когда Диоклетиан начал гонения на христиан, Георгий раздал свое наследие бедным и открыто выступил за христианскую веру. За это его долго пытали в тюрьме. Легенда свидетельствует, что какие бы ни применяли пытки к Георгию, он странным образом исцелялся от ран. Даже когда его колесовали (при этой пытке ломали большие кости в теле, а затем привязывали пленника к колесу и оставляли умирать), Георгий восстал исцеленным. В конечном счете святого обезглавили.
Народные традиции и приметы
В народе 23 ноября была широко распространена традиция отправляться с утра в церковь и приносить с собой хлеб с солью для того, чтобы их освятить. Затем ими кормили домашний скот, и согласно верованиям домашние животные после этого должны быть здоровыми и легче пережить зиму. Кстати, традиция эта была настолько актуальна и любима народом, что даже совершая покупку скота в этот день, мужчина мог требовать у продавца вдобавок кусок хлеба и солью.
- Выпал иней 23 ноября – будет мороз
- Ветер дует – жди метели и похолодание
- Нельзя отправляться в дальний путь
- Вечером выпал иней – жди обильного снегопада
- Много снега выпало 23 ноября – зима, напротив, будет теплой
- Туман по земле стелется – по приметам, жди оттепели
- Громко чирикают воробьи 23 ноября – будет оттепель
- Много пуха в рябиных гнездах – скоро наступят холода
Что запрещено делать 23 ноября
- Нельзя отправляться в дальний путь.
- Не давайте взаймы ничего соседям, ведь можете отдать счастье.
- Не начинайте никаких новых дел.
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