Церковный праздник 23 октября: день памяти святых Евлампия и Евлампии

В этот день смотрели на месяц: если его рога указывают на север — быть скорой и суровой зиме, если на юг — длительное время будет грязь и слякоть.

23 октября православная церковь чтит память двух святых — брата и сестру Евлампия и Евлампию, живших во времена императора Максимилиана, гонителя христиан.

История праздника

Брат и сестра происходили из знатной семьи и жили в Никомидии. Первым христианство принял Евлампий. Узнав об указе императора о том, что город должен быть избавлен от христиан, юноша посмеялся над безумным распоряжением. Его немедленно схватили и привели на суд, где он показал себя верным христианином: несмотря на все пытки, Евлампий не отрекся от своих убеждений.

Евлампия, сестра благочестивого юноши, узнала, что ее брат страдает за Христа и прибежала на суд. Там девушка также объявила себя христианкой и добавила, что готова терпеть муки вместе с Евлампием. Язычники пытались сварить брата и сестру в котле и сжечь в печи, впрочем ни кипящая вода, ни жаркий огонь не нанесли им вред. Тогда правитель приказал отсечь юноше голову, а его сестра, видя это, умерла от горя.

Народные традиции и приметы

23 октября было принято расщеплять поленья на лучины. Лучиной называли тоненькую длинную щепу, которую поджигали и она заменяла людям электричество много веков подряд. В народе огонь, исходящий от лучины, был основной стихией, которая управляла миром. Однако, если научиться управлять огнем лучины, то можно получить нужное тепло, возможность готовить пищу и легче переживать холодное время года. Тем более, что свет лучины ассоциировался с солнцем, которого становилось все меньше и меньше — дни, в основном, были мрачными.

Последние дни кучевых облаков.

Возможен ранний ледостав на крупных реках.

Евлампий лучину отщепляет, огонь раздувает, темноту пугает.

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Что запрещено делать 23 октября

В этот день повышенный риск пищевых отравлений, бытовых травм и дорожных аварий. Если вы водитель — будьте внимательны за рулем или не садитесь сегодня за автомобиль.

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