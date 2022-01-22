Церковный праздник 23 января: день памяти святителя Григория Нисского и Пратулинских мучеников

23 января в православном календаре — день памяти святителя Григория Нисского и чествования Пратулинских мучеников.

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Греко-католическая церковь чтит память Пратулинских мучеников

Пратулинскими мучениками называют 13 греко-католических мирян, проживавших в деревне Пратулина и были расстреляны 24 января 1874 царскими солдатами, так как не хотели отдать свой храм православной церкви.

В 1996 году папа Иоанн-Павел II присоединил их к лику блаженных. В настоящее время село располагается недалеко от города Белая (Польша).

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После трех разделов Речи Посполитой Российская империя смогла распространить свою власть на новые территории: Правобережную Украину и Белоруссию. Там в то время проживало много греко-католиков, которых власти хотели видеть православными. 1787 издали постановление о запрете греко-католических храмов, а в селах и городах зачитывали приказы, чтобы греко-католики переходили в православие. За это обещали немалую финансовую помощь. В 1794 году императрицей Екатериной II было ликвидировано немало греко-католических церквей в Правобережной Украине. После Ноябрьского восстания (1830-1831 годы) начались жестокие акции, предусматривавшие силовой переход в православие.

1839 ликвидировали греко-католическую структуру в Литве и Беларуси. Однако церкви греко-католиков все еще оставались на Подляшье и Холмщине. Греко-католических священников силой переселяли в Галицию.

В январе 1874 г. в Пратулин отправили Маркеля Попеля (галицкого москвофила, обращенного в православие) и верующие отказались отдать ему ключи от храма. Попель пожаловался в полицию, потому в деревню прибыл царский полицейский исполнитель Катунин. Он повторил просьбу отдать ключ и снова получил отказ. Возле церкви собралось около 500 греко-католиков, желавших защитить свой храм. Им противостояла сотня солдат. Они получили приказ перегруппироваться и с помощью штыков освободить площадь. Один из верующих, Феликс Осипюк, который сам когда-то служил в царских войсках, сказал, что люди будут защищать свою веру и "царь уполномочил вас нас убить, то люди готовы погибнуть за Бога и веру и никто не отступит перед смертью ни шагу".

Солдаты открыли огонь. Причем расстрел начался случайно: один из воинов попал пулей в своего собрата. На месте сразу погибли 9 верующих, еще 4 умерли потом от многочисленных ран:

Данило Кармаш

Винкентий Левонюк

Иван Андреюк

Константин Лукашук

Максим Гаврилюк

Михаил Ваврищук

Лука Бойко

Игнатий Франчук

Никита Грицюк

Константин Бойко

Филипп Герилюк

Онуфрий Василюк

Вартоломий Осипюк

Также были ранены около 180 человек. Церковь переосвятили в православную и убрали следы расстрела, однако люди туда больше не ходили.

Православная церковь чтит память святителя Григория Нисского

23 января - день памяти святителя Григория Нисского / commons.wikimedia.org

23 января в православной церкви чтят память святителя Григория Нисского. Родившись в семье, где почитали Иисуса Христа и Божье слово (его братом был Василий Великий, а сестра – преподобная Макрина), Григорий с ранних лет изучал религиозные тексты. Когда умер его отец, вместе со всей семьей переехал в Кесарию Каппадокийскую. Ушел в нехристианскую церковь. Сам изучал философию и другие науки, а после учёбы стал учителем.

Был счастлив со своей женой Феосевией, поэтому когда она умерла, переживал трудные времена. В печали пошел к брату Василию в понтийский монастырь и попросил стать монахом. Через некоторое время Василий попросил Григория занять пост епископа в городе Нисы. На что получило согласие. Правитель Валент, который в то время был главой этих земель, обвинил Григория в чрезмерных расходах финансов и даже хотел бросить епископа в тюрьму. Поэтому Григорий бежал из города и скрывался долгое время. Смог вернуться в Нису только после смерти Валента.

Народные традиции на 23 января

В народе 23 января называют "Григорий-Литовказник". Часто в этот день смотрели на погоду и прогнозировали по ней, каким будет лето. Если на скирдах и деревьях лежит иней, значит, дождливое и холодное. Если погода ясная, то лето будет жарким. Если снежит – ждите засушливое лето. А еще часто начиналась оттепель, поэтому крестьяне пытались задерживать снег на полях, чтобы был хороший урожай. 23 января начинали перебирать зерно для будущей закрома. Причем старались все делать вручную.

23 января деревья в инее – ждите скоро погожих дней. / pixabay.com

Народные приметы 23 января

На столбах лежит иней – к плохой рыбалке.

Небо безоблачное, весна придет рано.

Если деревья в инее – ждите скоро погожих дней.

Что запрещено делать 23 января