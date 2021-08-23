Церковный праздник 24 августа: день памяти мученика Евпла

Если в этот день не будет ветра — к теплой погоде.

24 августа православная церковь чтит память мученика архидиакона Евпла, который жил в Сицилии в в III веке.

История праздника

Мученик архидиакон Евпл пострадал в 304 году при императорах Диоклитиане (284-305) и Максимиане (284-305). Он служил в сицилийском городе Катани. Всегда нося при себе Евангелие, святой Евпл бесстрашно проповедовал язычникам о Христе. Однажды, когда он читал и объяснял Евангелие народу, его схватили и представили правителю города Калвисиану. Святой Евпл исповедал себя христианином и обличил идольское нечестие. За это его предали мучениям. Раненого святого бросили в темницу, где он пробыл в молитве 7 дней. Вывели в темнице мученику источник воды для утоления жажды.

Представ вторично судье, укрепленный и радостный, он вновь исповедал веру во Христа и обличил мучителя за пролитие крови невинных христиан. Судья велел оторвать святому уши и отрубить голову. Когда святого повели на казнь, ему на шею повесили Евангелие. Попросив время на молитву, архидиакон стал опять читать и разъяснять народу Евангелие. Многие из язычников уверовали во Христа. Воины взяли архидиакона и усекли мечом.

Народные традиции и приметы

На Руси день Евпатия (Евпла) Коловрата считался страшным. Существовало поверье, что на болотах появляется белый конь, скачет по земле, пытаясь найти своего погибшего всадника. К ночи конь приходит на кладбище, где обегает все могилы, раскапывает землю и жалобно плачет над покойниками. В это же время слышится громкий свист и чудесное пение. Говорили, что смельчаки пытались поймать белого коня, но ни у кого это не получилось.

На Евпатия обычно начинали стричь овец. По расчетам крестьян, барашки как раз успевали обрасти заново до наступления холодов. И людям состриженная шерсть была кстати: мастерицы пряли нити и вязали теплые вещи к приближению зимы, а мастера изготавливали валенки.

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Если ветер, ранее дувший несколько дней, наконец, прекращается, то можно надеяться на хорошую погоду в скором времени.

Дождь во время восхода солнца — примета к тому, что непогода продлится в течение нескольких дней.

Если день Евпла выпадает на новолуние, до этого времени стоит ясная погода — в сентябре дождей будет очень мало.

Утром туман стелется над поверхностью водоемов — примета того, что будет несколько погожих дней.

Если звезды сильно мерцают на рассвете, то через 2-3 дня будет дождь.

Много орехов, а мало грибов — к холодной и снежной зиме.

Погода без ветра — к теплу.

Если солнце ярко светит, то в сентябре практически не будет дождей.

Что запрещено делать 24 августа

Нельзя употреблять алкоголь 24 августа, поскольку к человеку, который выпил, обязательно появятся покойники и накажут его.

Нельзя на Евпла ныть и жаловаться на жизнь и судьбу, не стоит в этот день чрезмерно лениться и думать о своих страхах.

Нельзя ходить на рыбалку на водоемы, поскольку утопленники могут в воду затянуть.

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