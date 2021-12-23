Церковный праздник 24 декабря: день памяти преподобного Никона Печерского

Если день теплый, а ночью произошли заморозки, это предвещало погожую погоду в апреле.

24 декабря православная церковь чтит память преподобного Никона Печерского, монаха Киево-Печерского монастыря.

История праздника

Никон родился в 11 веке в богатой и знатной семье. В 1096 году половецкие войска напали на киевские земли, и Никон попал в плен вместе с преподобным Евстратием и другими монахами монастыря. Преподобный провел в неволе три года, терпеливо переносил голод и мучения. Хозяин Никона подрезал ему жилы, чтобы тот не убежал, но однажды пленник просто скрылся на глазах своего караула.

Когда киевляне заключили мир с половцами, бывший хозяин Никона пришел в Печерский монастырь и с удивлением узнал в одном из монахов своего пленника. Пораженный этой встречей, половец принял крещение и служил своему прежнему заключенному до его смерти.

Народные традиции

В этот день в старину было принято молиться святому, просить отогнать нечистую силу, кружившую по земле вьюгой. Кроме того, люди верили, что святой Никон может даровать умиротворение любой душе.

В этот день зажигали лампады и призывали солнце взойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечистую силу.

Приметы 24 декабря

Солнце на небе видно с бликами по бокам – будут морозы.

Солнечные лучи идут вверх – это предвещает стужу. Если они идут вниз – будет метель.

Несколько белок в одном дупле собираются – будут сильные морозы.

Синие облака по небу плывут – к теплым дождям.

Солнце в кругах – к богатому урожаю.

Если день теплый, а ночью произошли заморозки, погода в апреле будет хорошая.

Если на земле еще лежит снег, послышался первый весенний гром – лето будет холодное.

Ясное и звездное небо ночью – к утренним заморозкам.

Что запрещено делать 24 декабря

Нельзя было выходить из дома, когда темно. Да и дома нужно зажечь лампадку, чтобы она освещала все вокруг.

В этот день нельзя громко разговаривать и кричать, потому что считается, что такое поведение может привлечь внимание злых сил.

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