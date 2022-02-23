Церковный праздник 24 февраля – кому молятся верующие, приметы и традиции дня

Какому святому молиться 24 февраля и какие традиции существуют в этот день в народе, читайте в материале ТСН.ua.

Какой 24 февраля праздник в церковном календаре

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24 февраля православная церковь чтит память святого мученика Власа, епископа Севастийского. Что нам известно о его жизни, какие традиции, связанные с этим днем, сохранились у украинского народа?

Православный праздник 24 февраля – день памяти святого мученика Власа

Великомученик Влас, епископ Севастийский жил в IV веке. Во времена гонения христиан он поселился на горе Аргеос, где вел аскетичную и благочестивую жизнь. По легендам, к Власу выходили из леса дикие звери и также слетались птицы отовсюду. Он придавал им убежище и кормил.

Также святой Влас помогал бедным и нуждающимся людям. Существует даже предание о том, как он вернул вдове вепря, похищенного волком. Именно поэтому в народе святого Власа называли защитником бедняков, домашних и диких животных.

Народные приметы 24 февраля

Святой Влас сбивает угол с зимы (то есть морозов уже не будет).

Если на дорогах уже стоит талая вода, значит, скоро придет весна.

В народе существовала поговорка: "Со Власового дня санный путь заканчивается, а корова бока греет" (т.е. начинались уже теплые дни).

Со Власового дня санный путь заканчивается, а корова бока греет / Pexels

Что запрещено делать 24 февраля

В этот день не следует работать.

Не ссорьтесь и не злословьте 24 февраля.

Что можно делать 24 февраля

24 февраля в народе молились святому Власу, чтобы он защитил домашних животных. Верили, что в этот день сам святой присматривает за зверями, поэтому мужчины накануне часто говорили своим женам: "Смотрите, девушки, чтобы завтра принесли раненько водицы из колодца!". Эту воду наливали в плашечки, клали туда же кусочек воска из свечи и ставили на три дня перед иконами. Верили, что Влас освящает воду. Затем ее выливали обратно в колодец, а также поили им скот. В церкви было принято освящать хлеб, который потом отдавали домашним животным.