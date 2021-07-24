Церковный праздник 24 июля: день равноапостольной княгини Ольги. Как поздравить Ольгу с днем ангела

Церковь чтит княгиню Ольгу, как святую женщину, которая начала христианство на Руси.

В этот день, 24 июля, православный мир чтит память равноапостольной княгини Ольги, православные женщины по имени Ольга празднуют День ангела (именины Ольги).

Церковь чтит княгиню Ольгу, как святую женщину, которая начала христианство на Руси. Считает ее равноапостольной — из-за ее действенной проповеди Христовой веры.

История праздника

Княгиня Ольга стала первой христианкой Киевской Руси и первой женщиной-христианкой на Руси. А еще — первой женщиной-правителем Киевской Руси.

Родилась Ольга в языческой семье и стала христианкой уже в зрелом возрасте. Молодая Ольга поражала своей красотой и мудростью. После первого же разговора с князем Игорем тот не мог ее забыть, и впоследствии женился.

Княгиня Ольга-язычница была суровая и неумолимая. Когда князя Игоря жестоко убили древляне, а ей предлагали выйти замуж за того, кто убил ее мужа, она решила отомстить. И отомстила, но не один, а четыре раза, пока древляне не подчинились Киеву.

Княгиня Ольга правила мудро, установила административный порядок на Руси, укрепила власть Киева.

Княгиня Ольга стала христианкой

В 955 году в Константинополе приняла христианскую веру с именем Елена. По возвращении в Киев, она начала апостольское служение, привела к Христу многих киевлян. Но сын княгини Святослав так и остался язычником, всячески препятствовал ее проповеди Христа, и в конце концов покинул старую мать в Киеве, переехав в Переяславец.

Вернулся он, только когда в 968 году Киев осадили печенеги, а княгиня Ольга с внуками, среди которых был и Владимир, оказались в смертельной опасности. После освобождения от нашествия печенегов святая княгиня Ольга была очень больна, уговорила сына не ехать в Переяславец до ее смерти. До последнего вздоха она молилась Богу, чтобы сын принял Христову веру, но это не произошло. 11 июля (24 июля — по новому стилю) 969 года святая княгиня отошла к Господу.

Однако молитвы ее не были напрасны. Через 19 лет внук святой княгини Ольги князь Владимир принял крещение. Он построил в Киеве первый каменный храм — Десятинную церковь, куда были перенесены нетленные мощи святой равноапостольной Ольги. Над ее гробницей устроили странное окошко, которое открывалось только тем, кто подходил с верой в Бога. Возле мощей начали происходить чудеса и исцеления.

День ангела Ольги

Имя Ольга до сих пор является одним из самых популярных женских имен. А носители имени Ольга имеют черты своей небесной покровительницы. Ольги смелые, решительные, опытные и целеустремленные.

В день ангела Ольгам стоит помолиться и поблагодарить своей небесной покровительнице, сходить в храм, заказать молебен за здоровье близких и родных.

Ольге можно подарить икону их небесной покровительницы, или сделать другой небольшой подарок, полезный для души, а также поздравить мудрыми пожеланиями.

Поздравления с днем ангела Ольги

Ольга происходит от мужского имени Олег, и переводится с древнескандинавского как "святая". А со старославянского языка — "солнечная", "великая".

- Дорогая Ольга, я тебя поздравляю и хочу пожелать всегда быть свободной и гордой птицей, лететь навстречу своим мечтам и желаниям, в любом деле проявлять свой талант и высокий интеллект, с уверенностью и легкостью достигать всех целей, полностью отдаваться хорошим и светлым чувством, хранить в сердце любовь, а в душе — счастье.

- Желаю, чтобы все задуманное осуществилось в жизни,

С Днем Ангела Ольга, моя хорошая и милая,

Пусть будет радость в твоей душе,

И более всего — чтобы ты была счастлива!

- Дорогая Ольга! У каждого из нас есть ангел-хранитель, и хотя никто никогда в жизни не видел, но все равно он всегда где-то близко. Хочу в день твоих именин пожелать тебе и твоему ангелу больше солнечных дней!

- Ты носишь имя великой княгини, ты — самая отважная женщина, которая умеет создавать и беречь домашний очаг. Я от всего сердца поздравляю тебя с твоим праздником, желаю тебе любви и женского счастья, пусть они сопровождают тебя всю твою жизнь. Я горжусь знакомством с таким благородным человеком, доброй подругой, хорошей матерью и понимающей женой. Пусть этот день станет для тебя чудесной сказкой, где героями будут твои близкие и любимые люди.

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