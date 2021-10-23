Церковный праздник 24 октября: день памяти апостола Филиппа

Снег, который в этот день пал на землю и не растаял — до урожайного года.
24 октября православная церковь чтит память святого Филиппа — апостола от семидесяти.
История праздника
По церковному календарю наступает день святого Филиппа — апостола от семидесяти. Он происходил из Кесарии Палестинской. Ученики Иисуса Христа избрали его в число диаконов вслед за святым Стефаном. Когда начались гонения на христиан, Стефан погиб, а Филипп покинул Иерусалим и пришел в один из самарийских городов, где начал проповедовать свою веру. Апостол не только рассказывал о Христе, но и творил чудеса, изгонял нечистых духов, исцелял больных и немощных. Благодаря этому многие язычники уверовали во Христа.
Известно, что у Филиппа было четыре дочери, также верные христианки. Девушки обладали пророческим даром, а одна из них, Ермиония, знала врачебное искусство и умела лечить людей. По преданию, свою жизнь Филипп окончил в городе Траллии, где служил епископом.
Народные традиции и приметы
Люди отмечали, что с этого дня начинает холодать и на дорогах появляется развратница — грязь и гололед. "Филипп к печи прилип, а дороги дождем размыло", — говорили наши предки. Хозяйки пекли в этот день вкусные пироги с ягодами или грибами.
- Куры рано садятся на насест — надо ждать мороза; чем выше они садятся, тем сильнее будет холод.
- Домашняя птица прячет голову под крыло — к холоду.
- Ясный месяц — предвестник мороза.
- Ветер подул с северной стороны — к мощному холоду.
Что запрещено делать 24 октября
- День очень энергетически тяжелый. Если хотите, чтобы сон, который приснился сегодня, осуществился, то его нужно держать в тайне.
- Если разбилась посуда, это недобрый знак.
- Будьте осторожнее, так как в этот день гуляют духи природы и стихии.
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