Церковный праздник 24 сентября: день памяти Феодоры Александрийской, в народе — Федорины вечерки

На Федору был обычай собирать всем селом дары для священника ближайшей церкви.

24 сентября православная церковь чтит память преподобной Феодоры Александрийской, жившей в конце 5 века.

История праздника

По преданию, Феодора находилась со своим мужем в любви и согласии, но один богатый горожанин, соблазнившись ее красотой, стал соблазнять молодую женщину. Он подкупил сводню, которая обманула Феодору, сказав, что грех, совершенный ночью, не ставится человеку в вину. Женщина послушалась и изменила мужу, однако вскоре осознала всю мерзость прелюбодеяния.

Феодора возненавидела свое тело и подвергала себя различным мучениям. Знакомая игуменья, которая видела страдания грешницы, напомнила ей историю Марии Магдалины, омывшей слезами ноги Христа. Это побудило Феодору уйти в монастырь — причем втайне от всех. Но она понимала, что в женской обители муж найдет ее, потому переоделась в мужскую одежду и поступила в мужской монастырь с именем Феодор.

Однажды Феодора была послана игуменом в Александрию для покупки хлеба. В случае задержки в пути, игумен велел Феодоре остановиться в соседнем, Енатском монастыре. В отеле монастыря тогда жила тогда дочь игумена, пришедшая навестить отца. Дочь вступила в блудную связь с одним человеком, забеременела, родила ребенка. Когда отец ее стал выяснять отцовство ребенка, то его дочь свалила вину на Феодору (она думала, что она является мужчиной). Младенца вручили Феодоре и со стыдом выгнали ее из монастыря. Феодора покорилась новому испытанию, видя в нем искупления бывшего греха.

uk.wikipedia

Она поселилась с ребенком недалеко от монастыря в шалаше. Пастухи из жалости давали молоко для младенца, а сама же Феодора питалась только дикими травами. В течение семи лет она находилась в изгнании, а затем снова вместе с мальчиком была принята игуменом монастыря, в котором жила раньше. В Житии описано чудо совершенное Феодорой — во время засухи, благодаря ее молитвам в высохшем колодце снова появилась вода. Прожив некоторое время в монастыре, Феодора умерла. Только после ее смерти монахи узнали, что вместе с ними в монастыре жила женщина в мужском образе.

Народные традиции и приметы

В северных регионах в это время бывает уже достаточно холодно, поэтому в народе говорили: "Федорины вечерки — третья встреча осени". В южных же регионах замечали: "На Федору лето кончается, а осень начинается". Ко дню преподобной Феодоры все работы в огороде и поле должны быть завершены. Святую Федору считали покровительницей озимых хлебов, поэтому в день ее памяти ходили смотреть озимые всходы.

В этот день в древности устраивали "капустные вечерки" — к одной из хозяек домой приходили гости и вместе готовили разнообразные блюда из капусты.

Credits

Не всякое лето до Федоры дотянет.

Если видны сильные и густые всходы озимых — к хорошему урожаю на следующий год.

Пчелы летают — к поздней зиме.

Что запрещено делать 24 сентября

Нельзя начинать никаких дел на Федору — плохая примета

В этот день запрещено болтать зря, мыть голову, врать и поднимать что-то на дороге.

Строго запрещалось красить губы и наносить макияж, иначе угрожали длинные тяжелые болезни.

На праздник считалось очень плохой приметой, если девушка испачкает подол своей юбки — верили, что после этого человек сильно запьет и в семье будут длинные ссоры.

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