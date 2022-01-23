Церковный праздник 24 января: день памяти преподобного Феодосия Великого

24 января в православном календаре – день памяти Феодосия Великого.

Какой сегодня церковный праздник

24 января Православная Церковь чтит память Феодосия Великого (преподобного).

Преподобный Феодосий Великий

Феодосий Киновиарх (Великий) родился в Каппадокии, основал сообщество монашества в Палестине. Его родителями были благочестивы Евлогия и Проересий. Господь наделил Феодосия сильным и хорошим голосом, а потому с детства мальчик служил церковным чтецом. В 451 году отправился в Иерусалим, где посетил многие места евангельских событий. Там же стал учеником преподобного Лонгина. Затем переселился в церковь Пречистой Владычицы Богородицы, которую построила честная и благочестивая вдова Гликерия. Находилась церковь на полпути от Иерусалима к Вифлеему.

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Там прожил Феодосий совсем мало времени, потому что хотел уединиться. Ушел в пустыню, где нашел себе пещеру, в которой и поселился. Проводил все свое время в молитвах. К Феодосию приходило немало людей, чтобы он их благословил. А потому скоро вокруг него образовалась небольшая монашеская община. Пещера была тесной для них всех, и Феодосий решил построить церковь. Впоследствии на ее месте выросла обитель, которая сегодня называется Лавра Феодосия Великого.

Лавра Феодосия Великого в Палестине - первый монастырь / commons.wikimedia.org

Там был основан монастырский устав Василия Великого, а сама лавра стала первым монастырем в Палестине. В ней при жизни Феодосия проживало около 400 монахов. Также неподалеку обители устроили несколько домов для паломников, построили больницу, несколько церквей. В них богослужения велись на разных языках.

Палестинские монахи обратились к патриарху Салюстию, чтобы тот освятил Феодосия в чин архимандрита. Тогда же он получил свое прозвище Киновиарх. Во времена правления императора Анастасия Феодосий не поддерживал монофизические споры (вера в то, что Иисус Христос имеет только одно, божественное, подобие). За это его бросили в тюрьму, из которой он вышел после смерти правителя 518 года.

Умер Феодосий Великий в возрасте 105 лет после долгой и тяжелой болезни. Его тело похоронили в пещере, в которую он пришел жить после церкви Пречистой Владычицы Богородицы.

Житие святого Феодосия Великого и его чудеса

Преподобный Феодосий Великий - память 24 января / commons.wikimedia.org

Первое житие о Феодосии Великом составил епископ Петрский сразу после смерти преподобного. Это похвальное слово святому. Второе житие написал Кирилл Скифольский. Хотя текст был меньше по размеру, но в нем содержалось гораздо больше дат и фактов. О Феодосии Великом писал также и Нестор Летописец.

Известно, что при своей жизни преподобный совершил немало чудес, в том числе исцелял болезни, приходил на помощь бедным. Однажды благодаря его святой молитве была убита саранча, угрожавшая полям в Палестине. По одной из историй, однажды преподобный Феодосий собрал всех монахов своего монастыря и сказал им: "Гнев Божий надвигается на восточную страну". Вскоре стало известно, что соседняя Антиохия была разрушена сильнейшим землетрясением.

В иконографии Феодосия изображают в образе старого монаха с длинной седой бородой. Его руки устроены для молитвы. Также в одной или иногда в обеих руках преподобный держит свиток, на котором написано: "Заботьтесь о себе и своем стаде".

Народные традиции на 24 января

24 января в народе часто называли "Феодосий" или "Феодосий-весняк" в честь преподобного Феодосия Великого, память которого почитается в этот день. Обычно в это время наступала небольшая оттепель, которую называли "Федосеевой". Если потепление было сильным, крестьяне верили, что весна будет ранней и затяжной. А вместе с ней ждали и плохого урожая.

Сильный мороз 24 означал, что овес придется поздно сажать / Pexels

Народные приметы 24 января

Сильный мороз 24 означал, что овес придется поздно сажать.

Сильный туман предвещал разлив рек весной.

Если на небе 24 января кое-где видны облака, значит скоро придут морозы.

Утром и до обеда идет снег, то ждали трескучих морозов.

Что запрещено делать 24 января