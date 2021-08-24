Церковный праздник 25 августа: день памяти мучеников Фотия и Аникиты

Теплая и ясная погода в этот день предвещала множество белых грибов в лесах.

25 августа православная церковь чтит память святых мучеников Аникита и Фотия (его племянник), которые были родом из Никомидии.

История праздника

Аникита, военный сановник, обличал императора Диоклетиана (284-305), который установил на городской площади орудия казни, чтобы устрашать христиан. Разгневанный Диоклитиан приказал мучить святого Аникиту, а затем бросить его на съедение зверям. Но выпущенный лев сделался кроток и ласкался к нему.

Внезапно началось сильное землетрясение, отчего упало капище Геркулеса, и под обвалившейся городской стеной погибло много язычников. Палач занес меч, чтобы отсечь голову святому, но сам упал без чувств. Святого Аникиту стали колесовать и палить огнем, но колесо остановилось, а огонь погас. Мученика бросили в котел с кипящим оловом, но олово остыло. Так Господь хранил Своего раба для утверждения многих.

Племянник мученика — святой Фотий, приветствовал страдальца и, обратившись к царю, заметил: "Идолопоклонник, твои боги — ничто!". Меч, занесенный над новым исповедником, поразил самого палача. Мучеников посадили в темницу. Из-за отказа отречься от своей веры их привязали за ноги к диким лошадям, но святые оставались невредимыми. Не пострадали они и в накаленной бане, которая развалилась.

В результате Диоклитиан велел разжечь огромную печь, и множество христиан, воодушевленных подвигами святых Фотия и Аникиты, сами ступили в нее со словами: "Мы христиане!". Все они умерли с молитвой на устах. Тела святых Аникиты и Фотия не пострадали от огня и даже волосы их остались целы. Многие из язычников, которые присутствовали при этом, уверовали во Христа.

Народные традиции и приметы

Сегодня крестьяне уже готовились к первым заморозкам. Надо было навести порядок в кладовых и сараях, чтобы не навлечь на семью нечистую силу.

Также 25 августа обращали внимание на многочисленные природные явления и приметы и пытались предсказать по ним погоду на ближайшие дни и месяцы. На Фотю с утра примечали: если выпал иней, значит можно ждать хорошего урожая озимых на следующий год. Если этот день дождливый — не стоит надеяться на долгое бабье лето. А теплая и ясная погода предвещала множество белых грибов в лесах.

Credits

Люлька трещит во время курения — к дождю.

Петухи теряют перья в это время — к затяжной осени.

Если сено на лугу отсыревает, следует ожидать дождя, возможно, он будет сопровождаться грозой.

Что запрещено делать 25 августа

Нельзя ссориться

Нельзя планировать важные дела

Нельзя пропустить поход в церковь

Нельзя слишком громко говорить

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