25 июля: день памяти мучеников Прокла и Илария, день, когда утренняя роса подарит красоту и молодость

Ранее предки пытались просыпаться в этот день до рассвета, поскольку верили, что утренняя роса способна подарить красоту и молодость.
25 июля православная церковь чтит память святых мучеников Прокла и Илария. Считается, что в этот день бывают обильные росы, так и говорили "На Прокла все промокло".
История праздника
Святые мученики Прокл и Иларий, уроженцы поселка Калипта вблизи Анкары (современная столица Турецкой Республики) пострадали во время гонения при императоре Траяне (98-117).
Первым был взят под стражу святой Прокл. Представ перед правителем Максимом, он бесстрашно исповедал свою веру во Христа. Правитель решил силой заставить святого подчиниться императору и принести жертву языческим богам. Во время пыток Прокл предрек Максиму, что скоро тот сам будет вынужден признать Христа Истинным Богом. Мученика заставили бежать за колесницей правителя, который направлялся в поселок Калипт. Изнывая в пути, святой Прокл молился, чтобы Господь остановил колесницу. Силой Божией колесница остановилась, и никакие усилия не могли сдвинуть ее с места. Максим сидел в ней, словно окаменевший, и оставался неподвижен, пока по требованию мученика не написал своей рукой хартию с признанием Христа только после этого колесница с правителем смогла продолжить путь.
Посрамленный язычник жестоко отомстил святому Проклу: после страшных пыток он приказал вывести его за город и, привязав к столбу, расстрелять из луков. Воины, которые вели святого Прокла на казнь, уговаривали его покориться и сохранить свою жизнь, но святой сказал, чтобы они выполнили то, что им приказано.
По дороге к месту убийства их встретил племянник святого Прокла Иларий, который со слезами обнял дядю-мученика и тоже исповедал себя христианином. Воины задержали его и бросили в тюрьму. Святой мученик Прокл под градом стрел молился за своих мучителей и в молитве предал душу Богу.
Святой Иларий, представ перед судьей, с таким же бесстрашием, как святой Прокл, исповедал себя христианином и после пыток был приговорен к смерти. Мученику связали руки и за ноги волочили по городу, а затем обезглавили. Произошло это через 3 дня после смерти его дяди, святого мученика Прокла. Христиане похоронили их вместе в одной могиле.
Мученик Прокл считается целителем болезней глаз. В ночь на 25 июля люди собирали обильную утреннюю росу, которую считали целебной. В народе святой мученик называется "плакальщиком" или "Проклом — большие росы".
Что можно и что запрещено делать в этот праздник
- В этот день не стоит заниматься тяжелым трудом, делать ремонт, убирать, шить, ругаться и сквернословить.
- Ранее предки пытались просыпаться в этот день до рассвета, ведь верили, что утренняя роса способна подарить красоту и молодость. Поэтому и умывались утренней росой. Также ее пили беременные женщины, чтобы роды прошли легко. Этой же росой обтирали маленьких детей, чтобы уберечь от злых сил.
- Также стоит 25 июля до рассвета собрать целебные травы.
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