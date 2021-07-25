25 июля: день памяти мучеников Прокла и Илария, день, когда утренняя роса подарит красоту и молодость

25 июля: день памяти мучеников Прокла и Илария, день, когда утренняя роса подарит красоту и молодость

Ранее предки пытались просыпаться в этот день до рассвета, поскольку верили, что утренняя роса способна подарить красоту и молодость.

25 июля православная церковь чтит память святых мучеников Прокла и Илария. Считается, что в этот день бывают обильные росы, так и говорили "На Прокла все промокло".

История праздника

Святые мученики Прокл и Иларий, уроженцы поселка Калипта вблизи Анкары (современная столица Турецкой Республики) пострадали во время гонения при императоре Траяне (98-117).

Первым был взят под стражу святой Прокл. Представ перед правителем Максимом, он бесстрашно исповедал свою веру во Христа. Правитель решил силой заставить святого подчиниться императору и принести жертву языческим богам. Во время пыток Прокл предрек Максиму, что скоро тот сам будет вынужден признать Христа Истинным Богом. Мученика заставили бежать за колесницей правителя, который направлялся в поселок Калипт. Изнывая в пути, святой Прокл молился, чтобы Господь остановил колесницу. Силой Божией колесница остановилась, и никакие усилия не могли сдвинуть ее с места. Максим сидел в ней, словно окаменевший, и оставался неподвижен, пока по требованию мученика не написал своей рукой хартию с признанием Христа только после этого колесница с правителем смогла продолжить путь.

Посрамленный язычник жестоко отомстил святому Проклу: после страшных пыток он приказал вывести его за город и, привязав к столбу, расстрелять из луков. Воины, которые вели святого Прокла на казнь, уговаривали его покориться и сохранить свою жизнь, но святой сказал, чтобы они выполнили то, что им приказано.

По дороге к месту убийства их встретил племянник святого Прокла Иларий, который со слезами обнял дядю-мученика и тоже исповедал себя христианином. Воины задержали его и бросили в тюрьму. Святой мученик Прокл под градом стрел молился за своих мучителей и в молитве предал душу Богу.

Святой Иларий, представ перед судьей, с таким же бесстрашием, как святой Прокл, исповедал себя христианином и после пыток был приговорен к смерти. Мученику связали руки и за ноги волочили по городу, а затем обезглавили. Произошло это через 3 дня после смерти его дяди, святого мученика Прокла. Христиане похоронили их вместе в одной могиле.

Мученик Прокл считается целителем болезней глаз. В ночь на 25 июля люди собирали обильную утреннюю росу, которую считали целебной. В народе святой мученик называется "плакальщиком" или "Проклом — большие росы".

Что можно и что запрещено делать в этот праздник

В этот день не стоит заниматься тяжелым трудом, делать ремонт, убирать, шить, ругаться и сквернословить.

Ранее предки пытались просыпаться в этот день до рассвета, ведь верили, что утренняя роса способна подарить красоту и молодость. Поэтому и умывались утренней росой. Также ее пили беременные женщины, чтобы роды прошли легко. Этой же росой обтирали маленьких детей, чтобы уберечь от злых сил.

Также стоит 25 июля до рассвета собрать целебные травы.

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