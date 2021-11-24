Церковный праздник 25 ноября: день памяти Иоанна Милостивого

На Ивана обращали внимание на приметы: если выпадал снег или дождь, то можно было рассчитывать на длительные оттепели до самого Введения.
25 ноября православная церковь чтит память патриарха Иоанна Милостивого, жившего в Александрии в 6-7 веках.
История праздника
Иоанн был отпрыском губернатора острова Кипр. Утратив жену и детей, муж начал вести аскетическую жизнь, постоянно заботился о бедных. Хотя он не был ни монахом, ни клириком, народ избрал Иоанна на патриарший престол. Только став патриархом, Иоанн посчитал всех нищих в Александрии и раздал им свое имущество. И впоследствии он занимался добрыми делами: давал в своем доме убежище бедным людям, выкупал пленных. За это Иоанна прозвали Милостивым.
Народные традиции и приметы
На Ивана обращали внимание на приметы: если выпадал снег или дождь, то можно было рассчитывать на длительные оттепели до самого Введения.
В этот день родители молились святому Иоанну Милостивому за своих дочерей и сыновей, просили им крепкого здоровья и счастливой судьбы. Наши предки считали, что 25 ноября нужно совершить хотя бы одно доброе дело. Этим, верили они, можно облегчить посмертную участь умерших родственников.
- Дождь идет 25 ноября – до 4 декабря будут оттепели.
- Еще не похолодало – весна будет ранней
- Облака плывут против ветра – жди снегопада в ближайшее время
- Какая погода на Ивана – таким и начало декабря будет
Что запрещено делать 25 ноября
- Не покупайте в этот день обувь, ведь это приведет к неудачам в личной жизни.
- Если вам нужно отправиться в дальний путь, то лучше сделайте это на следующий день.
- Нельзя ссориться друг с другом. Будьте дружелюбны и приветливы.
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