Церковный праздник 25 ноября: день памяти Иоанна Милостивого

На Ивана обращали внимание на приметы: если выпадал снег или дождь, то можно было рассчитывать на длительные оттепели до самого Введения.

25 ноября православная церковь чтит память патриарха Иоанна Милостивого, жившего в Александрии в 6-7 веках.

История праздника

Иоанн был отпрыском губернатора острова Кипр. Утратив жену и детей, муж начал вести аскетическую жизнь, постоянно заботился о бедных. Хотя он не был ни монахом, ни клириком, народ избрал Иоанна на патриарший престол. Только став патриархом, Иоанн посчитал всех нищих в Александрии и раздал им свое имущество. И впоследствии он занимался добрыми делами: давал в своем доме убежище бедным людям, выкупал пленных. За это Иоанна прозвали Милостивым.

Народные традиции и приметы

На Ивана обращали внимание на приметы: если выпадал снег или дождь, то можно было рассчитывать на длительные оттепели до самого Введения.

В этот день родители молились святому Иоанну Милостивому за своих дочерей и сыновей, просили им крепкого здоровья и счастливой судьбы. Наши предки считали, что 25 ноября нужно совершить хотя бы одно доброе дело. Этим, верили они, можно облегчить посмертную участь умерших родственников.

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Дождь идет 25 ноября – до 4 декабря будут оттепели.

Еще не похолодало – весна будет ранней

Облака плывут против ветра – жди снегопада в ближайшее время

Какая погода на Ивана – таким и начало декабря будет

Что запрещено делать 25 ноября

Не покупайте в этот день обувь, ведь это приведет к неудачам в личной жизни.

Если вам нужно отправиться в дальний путь, то лучше сделайте это на следующий день.

Нельзя ссориться друг с другом. Будьте дружелюбны и приветливы.

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