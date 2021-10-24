Церковный праздник 25 октября: день памяти святых мучеников Прова, Тараха и Андроника

Приметы этого дня: северный ветер — жди похолодания, южный — будет тепло.

25 октября православная церковь чтит память трех святых мучеников — Прова, Тараха и Андроника, пострадавших за веру во времена императора Диоклетиана.

История праздника

Во время гонений на христиан трех мужчин схватили и привели на суд к правителю. Мучители по очереди спрашивали Прова, Тараха и Андроника о том, как их зовут. И каждый из них давал один и тот же ответ: "Я — христианин, и это имя для меня дороже, чем то, что дано родителями". Трех мучеников подвергали новым пыткам, но на всех допросах они говорили, что не боятся смерти, потому что оживут на небесах. Отчаявшись отвлечь христиан от веры, правитель велел бросить мужчин на съедение диким зверям, но хищники не трогали их.

Народные традиции и приметы

Святого Андрона (Андроника) на Руси считали мудрым звездочетом. В день памяти святого было принято к северу наблюдать за звездным небом. По звездам судили и о погоде, и о будущем урожае. Если небо было звездным, на следующий год должен был пойти горох. Яркие звезды предвещали морозы, тусклые — оттепель, а мигающие — изменение погоды. Если же видели падающую звезду — ждали ветров и сухого года.

В это время шла молотьба — из зерна делали крупу и муку. Поэтому самым популярным блюдом на крестьянском столе была каша — ячменная, овсяная или пшенная. Кашу подавали с маслом или с салом, а для детей ее заправляли сладким вареньем.

Ветер дует с севера — жди похолодания, а с юга — будет тепло.

Порывистый или слабый ветер, который постоянно меняет направление — по приметам, очень долго держаться пасмурная погода.

pixabay.com

Что запрещено делать 25 октября

Нельзя громко смеяться 25 октября, чтобы не навлечь на себя страшные муки.

Никого нельзя оскорблять этого дня и уж тем более мстить. Того, кто нарушит запрет, будут преследовать сплошные несчастья.

Если в этот день постучат в дверь, нельзя спрашивать: "Кто там?", Чтобы не впустить в дом горю.

Чтобы не прогнать из дома счастье, нельзя сегодня гадать, стирать, ставить квас, белить потолки, выбивать одеяла с подушками.

Не рекомендуется в этот день покупать церковные свечи.

Сегодня категорически запрещено гадать на картах.

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