Церковный праздник 25 сентября: день памяти священномученика Автонома, в народе — Артамон Змеевик

Если на Артамона идет дождь, будет длинная и холодная зима.
25 сентября православная церковь чтит память священномученика Автонома, который в 4 веке служил епископом в Италии.
История праздника
Проповедник обратил в христианство столько язычников, что образовалась большая община, для которой он построил и освятил храм. Император Диоклетиан, поощрял гонения на христиан, приказал схватить Автонома, но святитель сумел скрыться. В дальнейшем он продолжал проповедовать. Однажды его новообращенные разрушили идольское капище, а язычники, пожелав отомстить христианам, напали на храм и убили святого Автонома, запятнав алтарь церкви его мученической кровью. Диакониса Мария вытащила тело святого мученика из-под груды камней и предала его погребению. Во время царствования святого Константина Великого на месте погребения святителя была воздвигнута церковь.
Народные традиции и приметы
В народе Артамона величали змеевик, поскольку считалось, что в день его памяти змеи рядами ползут с полей в леса, готовясь уйти под землю, чтобы переждать зиму.
На Руси отмечали два змеиных праздника: весной, на Василиска, когда гады выползали на свет Божий, и осенью, когда шли назад в подземелье. Остальные животные также готовились к зиме, устраивали норы и берлоги. Этот день считался важным для охотников. Они верили, что если на Артамона убить хотя бы зайца, то удача будет сопутствовать во всех начинаниях.
- Если на Артамона идет дождь — будет длинная холодная зима.
- Если в этот день на дубе много желудей, значит жди теплой зимы и плодородное лето.
- Когда в день Артамона деревья уже листья сбросили — скоро ударят морозы.
Что запрещено делать 25 сентября
- Нельзя ходить в лес
- Нельзя убивать змею
- Запрещено рубить рябину
- Лучше отложить манипуляции с волосами, в частности, стрижку
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