Церковный праздник 25 января: день памяти великомученицы Татьяны Римской

25 января в православном календаре – день памяти великомученицы Татьяны Римской. В народе известен как "Татьянин день".

Какой сегодня церковный праздник

25 января Православная Церковь чтит память великомученицы Татьяны Римской.

Что нам известно о жизни Татьяны Римской

Татьяна родилась в Риме в конце II века в достаточно богатой и уважаемой семье. Ее отца трижды выбирали консулом. Он тайно исповедовал христианскую веру, поэтому воспитывал дочь в преданности и уважении к Господу. Еще в детстве девочка наизусть знала Священное Писание, а когда повзрослела, решила посвятить свою жизнь Христу и не выходить замуж.

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Впоследствии молодая Татьяна стала одной из женщин-диаконес римской Церкви, которые служили людям, помогали беднякам и заключенным, поддерживали беременных женщин, готовили их к крещению ребенка.

222 года власти в Риме переходят к шестнадцатилетнему Александру Северу. Его мать была христианкой, сам Александр ничего не имел против христианской веры, но вся власть сосредоточилась в руках правителей отдельных областей и наместников. Практически страной руководил епарх Ульпиан, который поклонялся идолам и расправлялся с христианами жесточайшими методами. Во время гонений схватили и святую Татьяну.

Святую Татьяну Римскую долго пытали, выкололи глаза, наносили раны / commons.wikimedia.org

От женщины потребовали, чтобы она поклонилась идолам в храме бога Аполлона и принесла ему жертву. Но святая начала громко молиться Богу. Ее молитва привела к сильному землетрясению, во время которого идолы были разбиты в клочья. Под их обломками погибли также жрецы храма. Святую долго пытали, выкололи глаза, наносили раны. Все это время она беспрестанно молилась, просила, чтобы Бог послал просветление ее палачам. Восемь мучителей вдруг увидели небесных ангелов, отражавших удары, которые наносились святой. Они уверовали в Господа и пали вниз перед Татьяной, умоляя простить их. За это бывшие палачи были убиты на месте своими же собратьями.

На следующий день праздника снова начали мучить, требуя отказаться от веры во Христа и перейти в идолопоклонство. Здесь произошло новое чудо. Из ран Татьяны вместо крови начало течь молоко, которое в воздухе разливалось странным благоуханием. А тело стало молодым и здоровым, словно и не испытало никаких мучений. На этот раз палачи потребовали, чтобы Татьяна поклонилась идолам в храме богини Деметры. Но там она снова начала молиться. Тут же молния попала в храм и уничтожила его.

Голодные львы легли у ног святой Татьяны Римской и лизали ее руки, а потом разорвали одного из их мучителей / commons.wikimedia.org

Святую начали пытать, бросили на ночь в тюрьму. Но с утра, когда за ней пришли, все раны уже затянулись. Женщину решили вывести на арену Колизея и выпустить голодных львов. Но животные легли у ног Татьяны и ласково лизали ее руки. А потом разорвали одного из ее мучителей. Тогда святую бросили на костер, но огонь ее не повредил. Палачи решили, что женщина ведьма, а потому обрезали волосы. Ведь издавна верили, что вся сила колдунок хранится именно там. А затем отвели в храм бога Зевса и заперли на двое суток.

Все время святая молилась. Когда мучители пришли через два дня, увидели, что идолы сокрушены, а женщина невредима. Тогда стало понятно, что все пытки бессмысленны и женщину обезглавили. Вместе с ней 25 января 226 убили и ее отца.

Великомученица Татьяна Римская: иконы

На иконах святую Татьяну изображают в ризе красного цвета, которая является символом смерти и крови / commons.wikimedia.org

Святую Татьяну Римскую чтят во всех христианских конфессиях. Хотя у католиков она менее известна. На иконах Татьяну изображают в ризе красного цвета, которая является символом смерти и крови, пролитой во имя Христа. Голову покрывает белый платок, символизирующий целомудрие девушки. В руке праздника Татьяна часто держит крест, что указывает на ее мученический подвиг, а в другой — свиток с текстом для верующих. На некоторых свитках написано: “В муках молящегося Богу о мучающих ю да подаст им познание истины”.

Народные традиции на 25 января

25 января в народе называют "Татьянин день", "Татьяны", "Солныш", "Бабий кут". Традиционно старшие женщины пекли каравай в виде солнца, чтобы призвать весну и тепло. А еще смотрели на погоду, чтобы понять, какими будут весна и лето. Верующие обязательно посещали церковь, чтобы помолиться святой Татьяне Римской.

Погода 25 января указывает, каким будет декабрь / Pexels

Народные приметы 25 января

Очень рано восходит солнце, значит птицы скоро вернутся из теплых краев и придет весна.

Снег на день Татьяны обозначает дождливое лето.

Погода 25 января указывает, каким будет декабрь.

Мороз и ясно, значит, будет хороший урожай.

Ветер дует с юга, ждите засушливое лето.

На небе много звезд, значит, весна будет ранней.

Что нельзя делать 25 января