Церковный праздник 26 августа: день памяти богослова Тихона Задонского

В этот день наблюдали за ветрами: если они дули тихо — ждали ветра на несколько дней вперед, а если проносились бурей — это предвещало дождливый сентябрь.
Православная церковь 26 августа чтит память церковного деятеля и богослова 18 века Тихона Задонского. Он считается крупнейшим православным просветителем своего времени. В 1759 году он стал архимандритом Тверского Желтикова Успенского монастыря, позже — епископом Кексгольмским и Ладожским, а затем – епископом Воронежским и Елецким.
История праздника
Епископ Тихон в первую очередь заботился о подготовке достойных пастырей, приложил много сил к организации системы духовного образования. Сам он на духовные должности пытался ставить лиц достойных, предоставляя им правильные установки относительно обязанностей высокого звания. Занимался он и обустройством храмов. Современники свидетельствуют о том, что святитель Тихон имел огромное моральное влияние на общественную жизнь. В старости, уйдя на покой, он написал несколько значимых духовных произведений. Канонизация Тихона Задонского произошла в 1861 году — благодаря многочисленным сведениям о чудесах, которые имели место у его мощей.
Верующие считают Тихона помощником в избавлении от всякой уныния, ему молятся об умиротворении души.
Народные традиции и приметы
В этот день было принято обходить дом с иконой Божией Матери "Страстная". У крестьян также существовал обычай убирать в сараях и погребах, заговаривать сени и зимние хранилища от недоброго слова, от дурного глаза и всякой нечисти.
На Тихона наблюдали за ветрами: если они дули тихо — ждали ветра на несколько дней вперед, а если проносились бурей — это предвещало дождливый сентябрь. Были и приметы, связанные с урожаем, в частности, в случае большого количества грибов в лесах можно надеяться и на хлебный урожай в следующем году.
- Туман над лесом — к хорошему урожаю грибов.
- Тихий ветер — к теплой и сухой погоде, а буря — к дождливому сентябрю.
- Сова ухает ночью — к перемене погоды.
- Грибов много в лесу — к богатому урожаю хлеба через год.
- Погода безветренная — до шторма.
- Сено сыреет на сеновале — к дождю.
- Новолуние красного цвета — к сырой погоде.
- Месяц в кольце — погода будет меняться
Что запрещено делать 25 августа
- Нельзя ругаться, ссориться и желать кому-то зла
- Нельзя грустить и плакать;
- Нельзя заниматься тяжелой физической работой;
- Нельзя давать в долг;
- Нельзя ходить босиком по росе.
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