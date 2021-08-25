Церковный праздник 26 августа: день памяти богослова Тихона Задонского

В этот день наблюдали за ветрами: если они дули тихо — ждали ветра на несколько дней вперед, а если проносились бурей — это предвещало дождливый сентябрь.

Православная церковь 26 августа чтит память церковного деятеля и богослова 18 века Тихона Задонского. Он считается крупнейшим православным просветителем своего времени. В 1759 году он стал архимандритом Тверского Желтикова Успенского монастыря, позже — епископом Кексгольмским и Ладожским, а затем – епископом Воронежским и Елецким.

История праздника

Епископ Тихон в первую очередь заботился о подготовке достойных пастырей, приложил много сил к организации системы духовного образования. Сам он на духовные должности пытался ставить лиц достойных, предоставляя им правильные установки относительно обязанностей высокого звания. Занимался он и обустройством храмов. Современники свидетельствуют о том, что святитель Тихон имел огромное моральное влияние на общественную жизнь. В старости, уйдя на покой, он написал несколько значимых духовных произведений. Канонизация Тихона Задонского произошла в 1861 году — благодаря многочисленным сведениям о чудесах, которые имели место у его мощей.

Верующие считают Тихона помощником в избавлении от всякой уныния, ему молятся об умиротворении души.

Народные традиции и приметы

В этот день было принято обходить дом с иконой Божией Матери "Страстная". У крестьян также существовал обычай убирать в сараях и погребах, заговаривать сени и зимние хранилища от недоброго слова, от дурного глаза и всякой нечисти.

На Тихона наблюдали за ветрами: если они дули тихо — ждали ветра на несколько дней вперед, а если проносились бурей — это предвещало дождливый сентябрь. Были и приметы, связанные с урожаем, в частности, в случае большого количества грибов в лесах можно надеяться и на хлебный урожай в следующем году.

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Туман над лесом — к хорошему урожаю грибов.

Тихий ветер — к теплой и сухой погоде, а буря — к дождливому сентябрю.

Сова ухает ночью — к перемене погоды.

Грибов много в лесу — к богатому урожаю хлеба через год.

Погода безветренная — до шторма.

Сено сыреет на сеновале — к дождю.

Новолуние красного цвета — к сырой погоде.

Месяц в кольце — погода будет меняться

Что запрещено делать 25 августа

Нельзя ругаться, ссориться и желать кому-то зла

Нельзя грустить и плакать;

Нельзя заниматься тяжелой физической работой;

Нельзя давать в долг;

Нельзя ходить босиком по росе.

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