Церковный праздник 26 декабря: день памяти святого Евстратия, в народе — ведьмины посиделки

26 декабря почитается память пятерых мучеников, пострадавших за христианскую веру.

26 декабря православная церковь отмечает память святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, пострадавших за веру в начале 4 века в Севастии.

История праздника

Первым принял мучения пресвитер Аравийской церкви Авксентий, которого язычники заключили в тюрьму. Видя его стойкость, военачальник Евстратий исповедовал себя христианином, за что его истязали. Оба мученика казнили. После этого о своей вере во Христа заявили также простолюдин Мардарий и молодой воин Орест. Их также приговорили к смерти.

Народные традиции

"Мученик Евстрат божьей коровке рад", — говорили на Руси, отмечая, что день стал немного длиннее. От Евстратия было принято следить за погодой в течение 12 дней: каждый из них предполагал погоду на свой месяц, начиная с января.

В народе верили, что в этот день ведьмы собираются на посиделки и советуют: как схватить солнце и сжить его с белого света. Говорили, что на Евстратия нельзя злословить, иначе ведьма может упасть с неба прямо на голову. Не следует также оставлять на крыльце веник — нечистая сила могла его утащить, чтобы с его помощью поднять снежные вихри и замять солнце.

Приметы 26 декабря

Если в ясный день появляется лапатый и иголистый иней – жди резкого похолодания и вьюги.

Какая погода 26 декабря, таким и январь будет.

Если 26 декабря очень солнечно, то в последующие дни погода будет холодной и ясной.

Если сороки по снегу скачут, значит, скоро стоит ждать потепления.

Звезды яркие 26 декабря – жди мороза.

Звезды яркие 26 декабря – жди мороза / Pexels

Что запрещено делать 26 декабря

Сквернословить 26 декабря нельзя, иначе ведьма прямо с неба на голову упадет.

Веники у входа оставлять нельзя, потому что ведьмы заберут и с их помощью поднимут вихрь, чтобы солнце замести.

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