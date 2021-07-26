Церковный праздник 26 июля: собор архангела Гавриила, кому помогает святой

Собор Архангела Гавриила празднуется дважды в год.

Сегодня, 26 июля, православная церковь отмечает собор архангела Гавриила. Собор Архангела Гавриила празднуется дважды в год — на Благовещение (в апреле) и 26 июля. Считается, что июльское празднование установлено в честь открытия храма архангелу Гавриилу.

Ангелы — тайные существа духовного мира. Именно их величество и тайна всегда вдохновляли представителей всех видов искусства.

Есть даже отдельная наука — ангелология, которая изучает свойства небесных существ, но общее количество ангелов на небе неизвестно.

Кто такой архангел Гавриил

Архангел (архистратиг) Гавриил — один из двух главных ангелов Небесной иерархии, наряду с Архангелом Михаилом.

Ангел в переводе с древнегреческого "вестник". Ангелы — небесные помощники Бога, существа, которые выполняют волю, но имеют собственную волю, разум, власть творить добро и противостоять злу.

Ангелы имеют большую иерархию в которой по меньшей мере — 9 иерархических степеней. Руководят ими два архистратига: архангел Михаил и архангел Гавриил. Каждый них имеет особое служение. Если Михаил — победитель врагов, Гавриил — вестник тайн Божиих.

История праздника

Имя Гавриил переводится как "сила Божия", "твердь Божия". Его уважают не только в христианстве, но в исламе (имя его — Джебраил) и иудаизме (Габриель).

Архангел Гавриил — наиболее известный нам со всех ангелов, потому что именно он возвестил Богородице о рождении от нее Спасителя. Архангел Гавриил возвестил Захарии и Елизаветуе о рождении Иоанна Крестителя. Также он сообщил старым Иоакиму и Анне о рождении Девы Марии.

Считается, что именно Архангел Гавриил с детства сопровождал Деву Марию в храме.

Он появлялся Иисусу Христу в Гефсиманском саду накануне Голгофы и утешал его. Также именно Архангел Гавриил возвестил женщинам-мироносицам о воскресении Христа.

Также архангел Гавриил считается вестником смерти. У апостола Павла сказано, что именно труба Архангела Гавриила возвистит о воскресении из мертвых.

Иконы архангела Гавриила

На иконах архангел Гавриил изображен в виде юноши с лилией — в знак чистоты. Также может держать свиток, в котором архангел записывает деяния человеческие и отдает на суд Божий.

А еще с зеркалом (в знак вестника судьбы человеческой) и фонарем с буквой "Х" — символом знаний, которые будут открываться постепенно.

Древнейшая из икон — ангел Златые власы. Этот портрет архангела Гавриила является настоящим шедевром иконописи домонгольского периода (12 век).

Одним из главных центров почитания архистратига Гавриила является Назарет (Израиль), в котором расположена церковь Благовещения, построенная на месте источника, где Архангел Гавриил явился Деве Марии с благой вестью о рождении Иисуса Христа.

Источник существует до сих пор, а церковь Благовещения в Назарете является местом паломничества не только христиан, но и иудеев, и мусульман.

Во времена Киевской Руси архангела Гавриила считали покровителем Киева, о чем вспоминает Ипатьевская летопись. Сейчас небесным покровителем Киева считается Архангел Михаил.

Что надо делать в этот день

Считается, что к архангелу Гавриилу обращаются за помощью те, кто хочет помириться.

В этот день верующие молитвенно просят ангела Гавриила обо всем, что хотят. Но надо понимать — архангел Гавриил обладает книгой судьбы человечества. Невозможно постичь умом все величество архангела Гавриила, но можно почувствовать сердцем его силу в деле нашего спасения.

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