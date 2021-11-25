Церковный праздник 26 ноября: день памяти Иоанна Златоуста — архиепископа Константинопольского

В этот день принято молиться Иоанну Златоусту за справедливый суд над взяточниками и мошенниками.
26 ноября православная церковь чтит Иоанна Златоуста — архиепископа Константинопольского, жившего в 4-5 веках и почитаемого одним из трех Вселенских святителей и учителей (наравне со святыми Василием Великим и Григорием Богословом).
История праздника
Иоанн родился в Антиохии в семье чиновника и получил отличное образование. Юноша рано начал изучать Священное Писание и вскоре принял христианство, а затем и монашество. Молодого человека считали достойным кандидатом на место епископа, но он уклонился от сана, предпочтя жизнь в пустыне. В это время он написал "Шесть слов о священстве", "Сравнение власти богатства и превосходства царских с истинной и христианской любовью монашеской жизни" и другие труды. Вернувшись в Антиохию, Иоанн посвятил несколько лет созданию новых богословских творений: "О провидении", "Книге о девстве", "К молодой вдове".
Вскоре Иоанну рукоположили пресвитера и доверили ему обязанность нести Слово Божие людям. Он оказался блестящим проповедником и получил от паствы прозвище Златоуст. В течение двадцати лет, дважды в неделю, а иногда и каждый день, Иоанн проповедовал в храме. В это же время он написал толкование на многие книги Писания, а также множество бесед, наставлений, похвал святых. Став в 397 году патриархом Константинополя, Иоанн активно занимался духовным совершенствованием священства.
Народные традиции и приметы
От Иоанна начиналась так называемая "пельменная пора". Хозяйки делали фарш (как начинку использовали мясо, рыбу, грибы), и вся семья стряпала любимое блюдо. Пельменей пытались налепить как можно больше сразу на несколько обедов. Их замораживали прямо на улице, а потом просто отсчитывали необходимое количество и варили.
В этот день принято молиться Иоанну Златоусту за справедливый суд над взяточниками и мошенниками.
- Порывистый ветер 26 ноября утихает только к вечеру – в ближайшие дни ожидается потепление.
- Шум леса слышится – это предвещает несчастье.
- Днем началась снежная буря – ночью будет мороз.
- Деревья покрылись инеем – по приметам, будет урожайный год.
- Зайцы убегают из леса – будет стужа. Снег падает большими хлопьями – будет лёгкий мороз.
- Каркают вороны – ожидай оттепели.
- Если идет дождь или ненастье, в следующем году будет богатый урожай.
Что запрещено делать 26 ноября
- Нельзя быть скупым, чтобы не встретить Новый год в нищете
- Наши предки верили, что в этот день нельзя бездельничать
- Не стоит в этот день отправляться в путешествие. Считается, что она не принесет желаемых эмоций
- Нельзя ссориться и обижаться
Читайте также:
- Выходные и государственные праздники в декабре: сколько будем отдыхать
- Церковные праздники в декабре 2021: православный календарь в месяц
- 2022 год : высокосный или нет и что нельзя делать
- С днем рождения : лучшие поздравления в стихах, прозе, картинках