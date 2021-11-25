Церковный праздник 26 ноября: день памяти Иоанна Златоуста — архиепископа Константинопольского

В этот день принято молиться Иоанну Златоусту за справедливый суд над взяточниками и мошенниками.

26 ноября православная церковь чтит Иоанна Златоуста — архиепископа Константинопольского, жившего в 4-5 веках и почитаемого одним из трех Вселенских святителей и учителей (наравне со святыми Василием Великим и Григорием Богословом).

История праздника

Иоанн родился в Антиохии в семье чиновника и получил отличное образование. Юноша рано начал изучать Священное Писание и вскоре принял христианство, а затем и монашество. Молодого человека считали достойным кандидатом на место епископа, но он уклонился от сана, предпочтя жизнь в пустыне. В это время он написал "Шесть слов о священстве", "Сравнение власти богатства и превосходства царских с истинной и христианской любовью монашеской жизни" и другие труды. Вернувшись в Антиохию, Иоанн посвятил несколько лет созданию новых богословских творений: "О провидении", "Книге о девстве", "К молодой вдове".

Вскоре Иоанну рукоположили пресвитера и доверили ему обязанность нести Слово Божие людям. Он оказался блестящим проповедником и получил от паствы прозвище Златоуст. В течение двадцати лет, дважды в неделю, а иногда и каждый день, Иоанн проповедовал в храме. В это же время он написал толкование на многие книги Писания, а также множество бесед, наставлений, похвал святых. Став в 397 году патриархом Константинополя, Иоанн активно занимался духовным совершенствованием священства.

Народные традиции и приметы

От Иоанна начиналась так называемая "пельменная пора". Хозяйки делали фарш (как начинку использовали мясо, рыбу, грибы), и вся семья стряпала любимое блюдо. Пельменей пытались налепить как можно больше сразу на несколько обедов. Их замораживали прямо на улице, а потом просто отсчитывали необходимое количество и варили.

В этот день принято молиться Иоанну Златоусту за справедливый суд над взяточниками и мошенниками.

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Порывистый ветер 26 ноября утихает только к вечеру – в ближайшие дни ожидается потепление.

Шум леса слышится – это предвещает несчастье.

Днем началась снежная буря – ночью будет мороз.

Деревья покрылись инеем – по приметам, будет урожайный год.

Зайцы убегают из леса – будет стужа. Снег падает большими хлопьями – будет лёгкий мороз.

Каркают вороны – ожидай оттепели.

Если идет дождь или ненастье, в следующем году будет богатый урожай.

Что запрещено делать 26 ноября

Нельзя быть скупым, чтобы не встретить Новый год в нищете

Наши предки верили, что в этот день нельзя бездельничать

Не стоит в этот день отправляться в путешествие. Считается, что она не принесет желаемых эмоций

Нельзя ссориться и обижаться

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