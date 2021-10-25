Церковный праздник 26 октября: день Иверской иконы Божией Матери

26 октября во древности устраивали банный день, именно так впоследствии стали называть праздник.

В православной церкви 26 октября особо почитают Иверскую икону Пресвятой Богородицы, которая также известна как Привратница или Вратарница. Она считается чудотворной и, по преданию, была написана евангелистом по имени Лука. Сегодня икона хранится на территории Иверского монастыря в Греции на священной горе Афон.

История праздника

Существует такая легенда про обретение иконы. В 9 веке одна жительница Никеи, желая спасти лик Богородицы от иконоборцев, опустила икону в море, где она сохранялась в течение двух веков. В 11 веке монахи Иверского монастыря увидели посреди водной глади изображение Божьей Матери, которая поддерживается огненным столбом. Преподобный Гавриил Святогорец по указанию Девы Марии прошел по воде к иконе и перенес ее в монастырь. Однако утром лик обнаружили над воротами обители. Так повторялось несколько раз, пока, наконец, икону не оставили на том месте, которое она для себя выбрала.

Народные традиции и приметы

Иверской иконе Божией Матери молились об избавлении от различных бытовых проблем, об утешении в горе. Также в молитвах просили защиты от пожара и об умножении плодородия земли.

26 октября устраивали банный день, именно так впоследствии стали называть праздник. Говорили, что, подливая настои целебных трав и пропариваясь с помощью веника, можно избавиться от болезней, укрепить здоровье, и это позволяет пережить суровую зиму без недугов.

pixabay.com

Петух вечером закукарекал — к перемене погоды.

Петухи рано утром спели — к потеплению.

Облака быстро по небу бегут с юга — к ненастью.

Солнце всходит из-за туч — к перемене погоды.

Облака красного цвета — к дождю.

Облака с юга идут — до порывистого ветра.

Что запрещено делать 26 октября

В этот день категорически запрещено ругаться и сквернословить.

Также нельзя заниматься рукоделием и работать по дому.

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