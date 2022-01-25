Церковный праздник 26 января: день памяти Ермила и Стратоника Сингидонских

26 января в православном календаре – день памяти Ермила и Стратоника Сингидонских.

Какой сегодня церковный праздник

26 января Православная Церковь чтит память Ермила и Стратоника Сингидонских.

Святой Ермил был диаконом в городе Сигидунуми (ныне Белград, Сербия) и жил во времена тирана Лициния, правившего с 308 по 324 год. Язычники донесли, что Ермил исповедует христианскую веру, к нему пришли солдаты и арестовали его. Святого привели в амфитеатр, где он спокойно ответил на все вопросы императора. Потом начал насмехаться над неразумным поклонением идолам, за что ему разрезали щеки и бросили в тюрьму.

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Когда святой Ермил сидел в кандалах, пришел к нему Ангел Господень. Он утешал заключенного и призвал оставаться мужественным до самого конца. На следующий день святого снова привели к императору. На допросе он показал, что его вера укрепилась. Ермила бичевала резками шесть человек, но казалось, что святой не чувствует боли. Все это время он молился и просил Бога удостоить его права стать участником спасительных страстей. По окончании пыток с небес раздался голос, пообещавший, что мученик получит свой венец через 3 дня.

В тюрьме работал Стратоник, видевший все страдания Ермила, обратившийся к христианской вере и ставший другом святого. Но открыто рассказать о своих религиозных убеждениях он не решался. На следующий день Ермила снова привели к императору и начали пытать. Видя, как друга бичуют железными резками, распаривая живот до внутренностей, Стратоник заплакал. Солдаты увидели его слезы, что вызывало у них определенные подозрения.

Тогда Стратоник открыто заявил, что он друг мученика, а также исповедует христианство. Его сразу схватили и стали избивать. Стратоник ощутил мужество, смелость и силу. А также просил своего друга, чтобы тот не переставал молиться Богу. Тогда их отвели в тюрьму. Ермила и Стратоник услышали голос с небес, возвестивший, что завтра их подвиг закончится победой.

Ранним утром за Ермилом пришли солдаты. Его подвесили и начали разрывать тело в куски. Император, видя, что два святых не хотят поклоняться идолам, приказал посадить их в большую корзину и утопить в реке Дунай. Святые обрадовались, что предстанут пред Господом, и потому начали петь: «Слава в вышних Богу, на земле мир, в людях благоволения». Через несколько дней их тела выбросили на берег.

Народные традиции на 26 января

В народе 26 января называли "Яремин день". Пытались наблюдать за поведением домашних животных, в частности, кошек и собак, чтобы прогнозировать погоду. Также 26 января всегда подавали милостыню, а еще занимались другой благотворительностью.

За окном 26 января поет синица – будет ранняя весна / Pexels

Народные приметы 26 января

Лес шумит – до оттепели.

Кошка спит и прячет мордочку – будут морозы.

26 января кот сидит на подоконнике и смотрит на улицу – скоро потеплеет.

Собака спит калачиком – до холода, растянулась – до оттепели.

За окном 26 января поет синица – будет ранняя весна.

Что запрещено делать 26 января