Церковный праздник 27 августа: день памяти пророка Михея

Этот день в старину было принято называть Михеем Тиховеем, поскольку обычно наблюдали за ветром.

Православная церковь 27 августа чтит память пророка Михея, шестого из 12-ти малых пророков, который жил в Иудее в 8 веке до нашей эры. Михей считается автором пророческой книги, а также основателем тенденции упрощать суть иудаизма.

История праздника

Свое пророческое служение пророк Михей начал около 778 м до Рождества Христова и проходил его почти 50 лет при царях иудейских Иоафаме, Ахазе и благочестивому праведнику Езекии. Он был современником пророка Исаии.



Разоблачения и предсказания пророка Михея касались как царя, так и Израильского царства. Он предугадывал бедствия, угрожавшие Израильском царству во время его разрушения и Иудеи во время нашествия царя Сеннахерима Ассирийского. Ему же принадлежит пророчество о рождении Спасителя мира. Мощи его были найдены в IV веке н.э. в Варафсатии по откровению епископу Елевферопольскому Зевину.

Народные традиции и приметы

Этот день в старину было принято называть Михеем Тиховеем, поскольку обычно наблюдали за ветром: если он тихий и спокойный, то осень будет солнечной, а если быстрый и стремительный — следует ожидать непогоды.

Обращали внимание на журавлей. Если птицы потянулись клином на юг — это значало, что до середины октября ударит мороз. Если же журавли спокойные и не встают на крыло, зима придет позже обычного.

Pexels

На Михея обычно чествовали каменщиков — строителей храмов, крепостей, княжеских и царских хором; помощников всех, кто хочет обзавестись жильем. После Михея завершается Успенский пост и начинается осенний мясоед. В это время играют заранее сговоренными свадьбы. Так что Михеев день — последняя возможность посвататься к понравившейся девушке.

Если дует сильный ветер, то сентябрь дождливым будет.

Если день безветренный, то в сентябре практически не будет осадков.

Сильный ветер после долгого затишья — к дождю.

Утренняя заря ярко-красного цвета — к сильному ветру.

Северный ветер — к хорошему урожаю ржи.

Что запрещено делать 27 августа

27 августа нельзя употреблять спиртные напитки.

Нельзя сегодня печь что-либо. Работа с тестом может навлечь на хозяйку болезни и несчастья.

До заката нельзя никому не рассказывать о своих планах и снах.

На Михея-Тиховея нельзя лениться.

Читайте также: Церковный праздник 26 августа: день памяти богослова Тихона Задонского

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку