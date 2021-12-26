Церковный праздник 27 декабря: памяти мученика Филимона, в народе — Филимонов день

27 декабря церковь чтит память святых, пострадавших за веру в 3 веке.

27 декабря православная церковь чтит память святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, живших в Египте и пострадавших за веру во времена императора Диоклетиана в 3 веке.

История праздника

По преданию, во время гонений христианин Аполлоний, испугавшись страданий, попросил язычника Филимона переодеться в его одежду и принести жертву идолам. Однако Филимон неожиданно объявил, что сам верит во Христа. Аполлоний покаялся и исповедовал свою веру. Оба святых после суровой пытки казнили. В мучении христиан участвовал язычник Ариан. Позже он покаялся и принял крещение вместе со своими охранниками, старшим из которых был Феотих. Всех их язычников осудили за отступничество.

Народные традиции

Это время было самое темное в году. В древности верили, что пока тьма не покинет землю, будет бесноваться сила. Считалось, что в Филимонов день кикиморы, ехидны и нетопиры подходят близко к хатам, скрежут в дверь, пугают людей. Впрочем, хороших хозяев, у которых в доме всегда порядок и чистота, злые духи не беспокоили.

Дни постепенно становились длиннее и светлее. В этот день говорили: "Зима с ночи прервала, дня притачивала".

По Филимону прочили погоду на февраль. Кроме того, если день казался студеным, то лето обещало быть жарким. Если же было снегово и ветрено — крестьяне ждали хорошего урожая в следующем году. А если погода менялась в течение дня несколько раз, то в течение зимы следовало ожидать оттепелей.

Приметы 27 декабря

Теплый день – лето будет жарким.

Погода меняется в течение дня — оттепель.

Ветер дует в одну сторону, а облака плывут в другую – вскоре установится пасмурная и снежная погода.

Ночью иней был – жди снегопада днем.

Над лесом видны синие пятна – выпадет снег.

Какая погода 27 декабря, таким будет и февраль.

Теплая погода 27 декабря, лето тоже будет теплым.

Что запрещено делать 27 декабря

Нельзя выходить из дома не умываясь.

Нельзя садиться в этот день на коня.

Перед началом любого дела нужно обрызгать себя водой.

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