Церковный праздник 27 декабря: памяти мученика Филимона, в народе — Филимонов день

27 декабря церковь чтит память святых, пострадавших за веру в 3 веке.
27 декабря православная церковь чтит память святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, живших в Египте и пострадавших за веру во времена императора Диоклетиана в 3 веке.
История праздника
По преданию, во время гонений христианин Аполлоний, испугавшись страданий, попросил язычника Филимона переодеться в его одежду и принести жертву идолам. Однако Филимон неожиданно объявил, что сам верит во Христа. Аполлоний покаялся и исповедовал свою веру. Оба святых после суровой пытки казнили. В мучении христиан участвовал язычник Ариан. Позже он покаялся и принял крещение вместе со своими охранниками, старшим из которых был Феотих. Всех их язычников осудили за отступничество.
Народные традиции
Это время было самое темное в году. В древности верили, что пока тьма не покинет землю, будет бесноваться сила. Считалось, что в Филимонов день кикиморы, ехидны и нетопиры подходят близко к хатам, скрежут в дверь, пугают людей. Впрочем, хороших хозяев, у которых в доме всегда порядок и чистота, злые духи не беспокоили.
Дни постепенно становились длиннее и светлее. В этот день говорили: "Зима с ночи прервала, дня притачивала".
По Филимону прочили погоду на февраль. Кроме того, если день казался студеным, то лето обещало быть жарким. Если же было снегово и ветрено — крестьяне ждали хорошего урожая в следующем году. А если погода менялась в течение дня несколько раз, то в течение зимы следовало ожидать оттепелей.
Приметы 27 декабря
- Теплый день – лето будет жарким.
- Погода меняется в течение дня — оттепель.
- Ветер дует в одну сторону, а облака плывут в другую – вскоре установится пасмурная и снежная погода.
- Ночью иней был – жди снегопада днем.
- Над лесом видны синие пятна – выпадет снег.
- Какая погода 27 декабря, таким будет и февраль.
- Теплая погода 27 декабря, лето тоже будет теплым.
Что запрещено делать 27 декабря
- Нельзя выходить из дома не умываясь.
- Нельзя садиться в этот день на коня.
- Перед началом любого дела нужно обрызгать себя водой.
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