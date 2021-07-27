Церковный праздник 27 июля: день памяти святого апостола Акилы

В этот день лучше не планировать важные дела и не выбрасывать остатки со стола.

Сегодня, 27 июля, православная церковь отмечает день памяти святого апостола Акилы. Кроме того, сегодня отмечается память преподобного Стефана Махрищского.

История праздника

Апостол Акила был из числа 70-ти апостолов Христовых. Считают, что он — ученик апостола Павла, уроженец Понта, иудей, живший в городе Риме со своей женой Прискиллой. В правление императора Клавдия (41-54) все евреи были изгнаны из столицы. Святой Акила с женой вынуждены были уехать. Поселились они в Коринфе. Вскоре туда пришел из Афин с проповедью Евангелия святой апостол Павел. Познакомившись с Акилой, он стал жить у него в доме и вместе с ними трудился над изготовлением палаток.

Приняв Крещение от апостола Павла, Акила и его жена Прискилла сделались преданными и ревностными учениками Христа. Они сопровождали апостола Павла в Ефес. Апостол Павел поручил им продолжать проповедь Евангелия в Ефесе, а сам направился в Иерусалим, чтобы провести там праздник Пятидесятницы. В Эфесе Акила и Акила услышали смелую проповедь пришельца из Александрии, еврея Аполлоса, наставленного в начале веры, который знал только крещение от Иоанна Предтечи. Они позвали его к себе и более точно объяснили путь Господень.

После смерти императора Клавдия евреям было разрешено вернуться в Италию, и тогда Акила и Прискилла вернулись в Рим. В Риме святой Акила пробыл недолго: апостол Павел поставил его епископом в Асию. Святой Акила ревностно трудился в распространении Евангелия в Асии, Ахаии и Ираклии: обращал язычников ко Христу, утверждал в вере новообращенных христиан, поставлял пресвитеров, крушил идолов. В апостольских трудах ему неустанно помогала святая Прискилла. Святой Акила окончил жизнь мученически: его убили язычники. По преданию Церкви, вместе с ним была убита его жена.

Преподобный Стефан Махрищский

Преподобный Стефан был современником и ближайшим собеседником преподобного Сергия Радонежского. Родился и воспитывался он в Киеве, принял монашество в Печерской обители, где проводил жизнь в строгом воздержании, непрестанной молитве и полном послушании у старцев. Вследствие усиления гонений на православных со стороны католиков, ища безмолвия, святой удалился в местечко Махрище (35 верстах от Троице-Сергиевой Лавры) и здесь не позднее 1358 г. благословению святителя Алексия, митрополита Московского, основал обитель в честь Св. Троицы.

Ненависть соседних владельцев земли заставила преподобного Стефана пойти на реку Авнежу, где в 60 верстах от Вологды святой основал другую обитель Св. Троицы. Вернувшись в Махрищскую обитель, преподобный Стефан ввел в ней общежительный устав и в течение многих лет мирно и мудро руководил братией. Время от времени он приходил для беседы к великому чудотворцу Сергею.

Что и запрещено делать в этот день

Считалось, что 27 июля на свет выходит нечистая сила в виде молнии, поэтому старались без особой надобности не покидать свои дома во время грозы.

Была распространена примета, согласно которой именно 27 июля нужно обязательно задобрить Полевого — духа, который живет в поле. Это необходимо для того, чтобы он защищал посевы от непогоды. Для этого 27 июля готовили горшок каши, который оставляли у последней полосы жатвы.

В этот день нельзя лениться, но заниматься тяжелой работой тоже нельзя. Ремонт, копание в земле лучше отложить.

Нельзя ссориться и конфликтовать.

Нельзя на этот день планировать важные дела, потому что есть риск, что они не принесут ожидаемого результата.

Нельзя выбрасывать остатки со стола. Считается, что в этот день нужно отдавать все лишнее нуждающимся.

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