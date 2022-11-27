Церковный праздник 27 ноября – кому молятся верующие, приметы дня

Что можно делать 27 ноября, а что строго-настрого запрещает Церковь — читайте в материале ТСН.ua.

Православный праздник 27 ноября – день памяти святого апостола Филиппа

27 ноября чтят память святого апостола Филиппа. Что нам известно об этом дне?

Апостол Филипп входил в число 12 апостолов вместе с апостолами Андреем и Петром. Еще в ранней юности его отдали учиться, где он узнал о приходе Мессии и всем сердцем захотел встретиться с ним. Когда перед ним предстал Иоанн Предтеча, то Филипп без раздумий покинул свою семью и стал учеником Христа.

Читал свои проповеди апостол Филипп в Африке и Азии. Но совершил немало чудес за свою жизнь. К примеру, однажды в Греции он встретился с еврейским первосвященником, который хотел его убить, но не смог, потому что ослеп. Однако важнейшим деянием Филиппа было обращение в христианство Эфиопии (ныне Нубия). Умер апостол мученической смертью на кресте.

Церковный календарь на 27 ноября: видео

Народные приметы

Утром иней – на хороший урожай овса.

Идет снег – в мае будет хорошая погода.

Теплая погода – следующий год будет неурожайным.

Каркают вороны – ждите оттепели.

Что нельзя делать 27 ноября

Не выпускать скот, потому что его могут съесть волки. Издавна считалось, что в этот период звери особенно голодны и охотятся.

Не ходите в лес без острой нужды.

Лучше вообще сегодня не выходить из дома.

Что можно делать верующим

Крестьяне раньше с радостью встречали 27 ноября. Ведь давно заканчивался сбор урожая в поле и на огороде, поэтому можно было веселиться, отдыхать и готовить вкусные блюда. Считалось, что в этот день нужно хорошо поесть, ведь уже в следующий начинается Рождественский пост.

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