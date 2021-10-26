Церковный праздник 27 октября: день памяти святой Параскевы Сербской

В этот день лучше не начинать никаких новых дел, они будут сложно и медленно продвигаться, не принесут желаемого результата.

27 октября православная церковь отмечает память святой Параскевы Сербской, жившей в 11 веке.

История праздника

Параскева родилась в городе Епиват на берегу Мраморного моря в той же семье, что и святитель Ефимий, епископ Мадитоса. После смерти родителей девушка раздала полученное наследство бедным и отправилась в Константинополь, где приняла монашеский постриг. Позже, совершив паломничество в Святую землю, она поселилась в Иорданской долине, а за два года до смерти вернулась домой, где и умерла. Согласно житию, найденные мощи Параскевы прославились многочисленными чудесами, которые совершались рядом с ними.

Народные традиции и приметы

В народе этот день называли грязнухой, потому что начинался сезон дождей, и на улице образовалось много грязи. Редко когда на Параскеву было сухо или выпадал снег. По количеству грязи судили о том, когда наступит зима. Если бездорожье настолько велико, что отпечаток конского копыта немедленно заливается водой, значит, до зимы осталось четыре недели. Кроме того, большое количество грязи обещало большое количество дождей весной.

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Наши предки 27 октября из дома никуда не выходили, потому что по грязи не то что в далекий путь, к соседям было не достаться. Устраивали вечером посиделки за самоваром с вкусной выпечкой, рассказывали жизненные истории.

Что запрещено делать 27 октября

Нельзя начинать никаких новых дел, они будут сложно и медленно продвигаться, не принесут желаемого результата.

Хозяйкам сегодня не нужно заниматься стиркой, шитьем и уборкой дома, лучше перенести эти заботы на следующий день.

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