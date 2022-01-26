Церковный праздник 27 января: день памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии

26 января в православном календаре – день памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

Какой сегодня церковный праздник

27 января Православная Церковь чтит память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

Кто такая равноапостольная Нина Грузинская?

Родилась святая Нина Грузинская в городе Коластры (Каппадокия) 280 года в богатой и уважаемой семье. Отец был военным на службе у правителя Максимилиана, по легендам он даже крестил галлов. Мать ее была сестрой иерусалимского патриарха Ювеналия. Поэтому девочку воспитывали в христианской вере.

Также читайте Церковные праздники в феврале 2022 года: православный календарь на месяц

Когда Нине исполнилось 12 лет, ее родители переехали вместе с дочерью в Иерусалим, где отец пошел жить отшельником в пустыне (по велению Ангела Господня), а мать Сусанна стала диаконисей Гроба Господня. Дочь же свою они отдали на воспитание к благочестивой старице Нианфоре.

Девочка любила много читать и часто проводила время вместе с Нианфорой, рассказывающей Нине о жизни разных христианских святых. Именно от нее девушка узнала о судьбе хитона Господня (наряды, в которых Иисус Христос был распят на кресте). Согласно истории его перенесли в Грузию, где жили люди, которые пока еще не были посвящены в христианство.

Нина имела кровные связи с этой страной. Ведь ее отец, Завулон, имел там племянника – святого Георгия. Поэтому, узнав о пребывании хитона на землях Иберии, святая Нина решила отправиться в далекое путешествие и просветить местных жителей.

Крест святой Нины (грузинский крест) отличается опущенными горизонтальными перекладинами и легко узнаваем / commons.wikimedia.org

Однажды молодая девушка увидела во сне Богородицу. Она подарила Нине сплетенный из виноградной лозы крест и произнесла: «Иди в Иберию и проповедуй Евангелие. Этот крест будет тебе щитом от всех видимых и невидимых врагов. Патриарх Ювеналий, узнав это чудо, благословил Нину на долгое путешествие. Однако праздники не сразу смогли попасть в Иберию.

Сначала ей суждено было посетить Рим. Здесь, услышав проповеди святой Нины, приняла крещение царица Рипсимия, а также другие знатные особы. Император Диоклетиан, который хотел жениться на Рипсимии и ненавидел всех христиан, велел преследовать бывшую невесту вместе с Ниной. Но девушки смогли бежать в Армению. Тогда правитель попросил собственного друга, армянского царя Тиридата, продолжать преследование на его землях. Только святая Нина смогла чудом уцелеть. Она дошла до Джавахетских гор в одних лохмотьях.

В 315 году Нина дошла до Мцхета. В тот день в городе как раз праздновали языческий праздник. Нина начала громко молиться, что вызвало настоящую бурю: поднялся сильный ветер, полностью разрушивший идола. Приют девушке предоставил царский садовник. Именно здесь Нина начала свои проповеди. Позже она познакомилась с раввином Авиафаром, который помог ей в просветлении Грузии.

Молитвы Нины творили чудеса, а слава о ней быстро разлетелась по стране. Однажды она даже исцелила от страшной болезни царицу Нану, но царь решил, что девушка колдунья и жестоко преследовать христиан. Через 3 года сам царь чуть не ослеп. Но Нина помогла ему и вылечила от слепоты. Тогда он дал обет, что осветит подлинной верой свою страну.

Царь обещание исполнил и окрестил народ. Тогда Нина направила императору Константину письмо, в котором просила прислать на эти земли епископа Иоанна. Тогда же начали строить первый храм, выросший на берегу рек Арагви и Куры. Святой Нине открылось во сне, что сам на этом месте в старом кедре скрыт хитон Господень.

Святая Нина продолжала проповедовать посреди горного народа. Этому делу она посвятила 35 годам жизни. Только в отдаленные районы на юго-востоке не смогла добраться женщина. Когда Нина стала пожилой и немощной, начала вести сподвижническую жизнь в небольшом шалаше близ города Бодбе. Здесь она и скончалась. Случилось это 27 января 340 года.

Народные традиции на 27 января

Наши предки этот день називали "Нинин". Особенно уважали 27 января домашний скот. Даже существовало поверье: "На Нину почитай скот". К примеру, хозяева старались добрыми словами обращаться к корове, чтобы она хорошо доилась. На стол этот день обязательно ставили молоко и молочные продукты.

27 января иней на деревьях до тепла / Pexels

Народные приметы 27 января

На небе белые облака – будет морозная погода.

Вокруг луны виден туман - будет снегопад.

Сорвался сильный ветер, год будет дождливым.

Иней на деревьях до тепла.

Днем мороз, но идет снег – скоро придет тепло.

Что запрещено делать 27 января