Церковный праздник 28 ноября – кому молятся верующие, приметы дня

Что можно делать 28 ноября, а что строго-настрого запрещает Церковь — читайте в материале ТСН.ua.

Православный праздник 28 ноября – день памяти преподобного Паисия Величковского

28 ноября чтят память преподобного Паисия Величковского. Что нам известно об этом дне?

Преподобный Паисий Величковский (настоящее имя Петр Иванович Величковский) родился в Полтаве в 1722 году и был аскетом, православным старцем, святым. Его отцы были протопопом Успенского Собора. А потому с детства Паисий воспитывался в благочестии и вере в Иисуса Христа.

До 1738 учится в Киеве, поэтому в Полтаве бывает редко. Затем он отошел от учебы и стал исследовать киевские монастыри, скиты, общаться со старцами и священниками. В частности, с Молдавским митрополитом Антонием Черновским, который оказал большое влияние на мировоззрение юноши.

1739 Паисий решает принять монашество. Поэтому поселяется в Любецком монастыре, где становится послушником. Изучает там аскетизм, соблюдает аскетический образ жизни. Однако пребывание в монастыре плохо истекает для Паисия. Он поссорился с игуменом и покинул монастырь, отправившись в Чернобыль. В 1942 году покидает Украину и уезжает в Молдову.

Паисий ведет аскетический образ жизни в Тройстенском ските, затем подородует в Афон. Там же в 1750 году посвящается и становится старцем Паисием.

Паисий много переводил и переписывал. Для этого он изучил молдавский, румынский и греческий языки. Он оставил после себя около 300 различных рукописных произведений, поправок и переводов.

Церковный календарь на 28 ноября: видео

Народные приметы

Идет мокрый снег – будет ненастный и холодный май.

Если сегодня выпал снег, он пролежит до весны.

Громко ржут кони — зима будет теплой и мягкой.

Ветреная погода означает, что и на святого Николая будет ветер.

Что нельзя делать 28 ноября

Не злоупотребляйте алкоголем.

Женщинам запрещено ссориться со своими свекровями.

Не переедайте.

Не стоит обижать лошадей, кричать на них.

Что можно делать верующим

28 ноября начинается Рождественский пост, поэтому нельзя уже потреблять мясных продуктов, молока, масла, яиц и т.д.

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