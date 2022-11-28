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Церковный праздник 28 ноября – кому молятся верующие, приметы дня

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
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Время на прочтение
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Церковный праздник 28 ноября – кому молятся верующие, приметы дня

28 ноября – день памяти преподобного Паисия Величковского / Фото: pixabay.com

Что можно делать 28 ноября, а что строго-настрого запрещает Церковь — читайте в материале ТСН.ua.

Православный праздник 28 ноября – день памяти преподобного Паисия Величковского

28 ноября чтят память преподобного Паисия Величковского. Что нам известно об этом дне?

Преподобный Паисий Величковский (настоящее имя Петр Иванович Величковский) родился в Полтаве в 1722 году и был аскетом, православным старцем, святым. Его отцы были протопопом Успенского Собора. А потому с детства Паисий воспитывался в благочестии и вере в Иисуса Христа.

До 1738 учится в Киеве, поэтому в Полтаве бывает редко. Затем он отошел от учебы и стал исследовать киевские монастыри, скиты, общаться со старцами и священниками. В частности, с Молдавским митрополитом Антонием Черновским, который оказал большое влияние на мировоззрение юноши.

1739 Паисий решает принять монашество. Поэтому поселяется в Любецком монастыре, где становится послушником. Изучает там аскетизм, соблюдает аскетический образ жизни. Однако пребывание в монастыре плохо истекает для Паисия. Он поссорился с игуменом и покинул монастырь, отправившись в Чернобыль. В 1942 году покидает Украину и уезжает в Молдову.

Паисий ведет аскетический образ жизни в Тройстенском ските, затем подородует в Афон. Там же в 1750 году посвящается и становится старцем Паисием.

Паисий много переводил и переписывал. Для этого он изучил молдавский, румынский и греческий языки. Он оставил после себя около 300 различных рукописных произведений, поправок и переводов.

Церковный календарь на 28 ноября: видео

Народные приметы

  • Идет мокрый снег – будет ненастный и холодный май.
  • Если сегодня выпал снег, он пролежит до весны.
  • Громко ржут кони — зима будет теплой и мягкой.
  • Ветреная погода означает, что и на святого Николая будет ветер.

Что нельзя делать 28 ноября

  • Не злоупотребляйте алкоголем.
  • Женщинам запрещено ссориться со своими свекровями.
  • Не переедайте.
  • Не стоит обижать лошадей, кричать на них.

Что можно делать верующим

28 ноября начинается Рождественский пост, поэтому нельзя уже потреблять мясных продуктов, молока, масла, яиц и т.д.

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Дата публикации
Просмотры
14к
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