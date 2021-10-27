Церковный праздник 28 октября: день памяти святого Евфимия Солунского, в народе — Ефимий Осенний

Вечером вокруг луны наблюдаются круги большого размера, но само небо остается чистым – совсем скоро ударят морозы.

В этот день православные отмечают память святого Евфимия Солунского, жившего в 9 веке в Палестине.

История праздника

Никита (такое имя дали будущему святому при рождении) появился на свет в христианской семье, по требованию родителей рано женился, но уже в 18-летнем возрасте, оставив жену и дочь, принял постриг в монастыре на горе Олимп. Через некоторое время Евфимий стал схимником, ушел на Афон и поселился там вместе с отшельником Иосифом, с которым соперничал в умерщвлении плоти. Когда слух о его подвижничестве начал распространяться, и к святому потянулись паломники, он скрылся от людей на острове. После смерти своего товарища Иосифа Евфимий основал монашескую общину близ Салоников, восстановив развалины древнего монастыря святого Андрея.

Народные традиции и приметы

В народе говорили, что 28 октября вместе с зимой активизируется и нечистая сила. Так, например, кикимора может сесть за прядь и испортить работу. Если это произойдет, следовало озарить нечисть крестным знамением и помолиться Ефиму. Крестьяне помнили об этом и не останавливали свою работу: готовили пряжу, лен, убирали последние ульи в пчеловод. Кикиморы, согласно поверьям, были душами умерших или похищенных нечистью детей. Они не выходят на улицу, поскольку боятся, что их унесет ветром. Кикимора может выглядеть как старушка или женщина маленького роста. Крестьяне считали, что если кикимору поймать и выстричь у нее на голове крест, то она снова станет человеком. Но даже в этом случае будет либо некрасивой, либо слабоумной.

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Вечером вокруг луны наблюдаются круги большого размера, но само небо остается чистым – совсем скоро ударят морозы.

Появились комары 28 октября – зима будет теплой

Видно облако над восходящим солнцем – примета, что в ближайшие дни будет ненастье.

Что запрещено делать 28 октября

Не стоит сегодня совершать дорогие покупки.

Нельзя сердиться.

Запрещается выходить из дома после заката.

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