Церковный праздник 28 сентября: день памяти великомученика Никиты Готфского

В народе этот день называли гусятник, поскольку именно сейчас можно было резать гусей.

28 сентября православная церковь чтит память святого Никиты Готфского, который жил в 4 веке на берегах Дуная.

Приняв крещения он начал проповедовать христианство среди своих соплеменников-готфов. Никита упорно разоблачал в грехах правителя-язычника Атанариха, за что его арестовали и подвергли пыткам. Язычники хотели заставить христианина отречься от веры, но Никита был тверд. В конце концов мученика приговорили к смерти через сожжение, однако огонь не обжег тело святого. Позже мощи Никиты Готского были перенесены в Константинополь.

Народные традиции и приметы

В народе этот день называли гусятником, поскольку именно сейчас можно было резать гусей, которых ранее старательно откармливали. Дикие гуси, в свою очередь, улетали в теплые края, а это означало, что охотники выходили на последний промысел этого года. Главным блюдом в этот день обычно был печеный гусь.

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Если 28 сентября ясно, то на следующий день будет ветрено.

Дождь идет — к поздней и сырой весне.

Многие муравейников в лесу — к холодной зиме.

Если на Никиту гусь пропал, то его водяной забрал.

Дикие гуси на земле сидят — к теплой осени.

Что запрещено делать 28 сентября

В этот день лучше не подходить к водоемам, так как по поверью может повлечь водяной. Единственный способ избежать такой судьбы — отдать ему тушку гуся, просто бросить в воду.

Дома лучше ничего ценного не давайте никому, домовой может рассердиться, не нашел пропажу и начнет мстить в доме.

Запрещено ссориться с близкими людьми.

Не стоит кичиться своими достижениями.

Нельзя держать зло на своих врагов.

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