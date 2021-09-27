Церковный праздник 28 сентября: день памяти великомученика Никиты Готфского

В народе этот день называли гусятник, поскольку именно сейчас можно было резать гусей.
28 сентября православная церковь чтит память святого Никиты Готфского, который жил в 4 веке на берегах Дуная.
Приняв крещения он начал проповедовать христианство среди своих соплеменников-готфов. Никита упорно разоблачал в грехах правителя-язычника Атанариха, за что его арестовали и подвергли пыткам. Язычники хотели заставить христианина отречься от веры, но Никита был тверд. В конце концов мученика приговорили к смерти через сожжение, однако огонь не обжег тело святого. Позже мощи Никиты Готского были перенесены в Константинополь.
Народные традиции и приметы
В народе этот день называли гусятником, поскольку именно сейчас можно было резать гусей, которых ранее старательно откармливали. Дикие гуси, в свою очередь, улетали в теплые края, а это означало, что охотники выходили на последний промысел этого года. Главным блюдом в этот день обычно был печеный гусь.
- Если 28 сентября ясно, то на следующий день будет ветрено.
- Дождь идет — к поздней и сырой весне.
- Многие муравейников в лесу — к холодной зиме.
- Если на Никиту гусь пропал, то его водяной забрал.
- Дикие гуси на земле сидят — к теплой осени.
Что запрещено делать 28 сентября
- В этот день лучше не подходить к водоемам, так как по поверью может повлечь водяной. Единственный способ избежать такой судьбы — отдать ему тушку гуся, просто бросить в воду.
- Дома лучше ничего ценного не давайте никому, домовой может рассердиться, не нашел пропажу и начнет мстить в доме.
- Запрещено ссориться с близкими людьми.
- Не стоит кичиться своими достижениями.
- Нельзя держать зло на своих врагов.
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